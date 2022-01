De meeste mensen deugen. Dat is de titel van een boek dat volgens Google al 350.000 keer over de toonbank ging en dat volgens mij dan weer een echte aanrader is. Het telt 528 bladzijden, maar ik wil het hier in één zin samenvatten: wij zijn eigenlijk allen best wel aardige wezens.

Ook de meeste burgemeesters deugen. Daar is nog geen boek over geschreven, maar ik wou het hier wel even zwart op wit zetten. Want, neen, wij zijn geen heksenjacht begonnen op de sjerpdragers in West-Vlaanderen. Maar het is wel een feit dat we voor de vierde keer in een goeie maand tijd nieuws hebben over een burgemeester die zich verslikt in bakstenen.

Na Staden, Moorslede en Oudenburg is er nu ook in Meulebeke een Zaak. Dirk Verwilst zou er met voorkennis panden gekocht hebben. Hij wil in zijn gemeente een appartementenblok neerpoten en zou voor dat persoonlijk vastgoedproject ook een sloopvergunning geregeld hebben. Na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen is het parket ook daar een onderzoek gestart naar belangenvermenging. Dat is al Onderzoek Nummer 3 in onze provincie.

Dit vinden wij niet normaal. En toch blijkt het normaal te zijn, zeggen zij die het kunnen weten. Het is van alle tijden en van alle partijen. Het is zelfs ‘des mensen’. En hoewel die dus meestal deugen, sluit dat geen misbruik uit. Zijn er dan strengere regels nodig? Misschien niet, twijfelt de prof. Helemaal niet, zeggen de politici. Ze worden al zo streng aangepakt.

Zelf zijn wij opgevoed met een simpele regel: je mag niet meer dan een ander, maar ook niet minder. We pleiten er dus niet voor dat burgemeesters en schepenen aan een vastgoedketting gehangen worden, maar we zijn heel hard voorstander van het idee dat onze gemeenteraden versterking verdienen. Daar zitten nu mensen die na hun dagelijkse job de rol van waakhond op zich moeten nemen – en dat voor belachelijk weinig geld. Verbeter hun statuut, zorg voor steun zodat zij in de eerste plaats hun bestuurders kunnen controleren.