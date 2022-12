Vanhoorn’ zegn: Sollicitatie in het belang van de natie

Het had oud-burgemeester Luc Martens maar weinig moeite gekost om het telefoonnummer van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi te achterhalen.

Hij mocht zich dan al vele jaren uit de actieve politiek hebben teruggetrokken, het netwerk van Martens was nog steeds fenomenaal. Door contact te zoeken met de jonge voorzitter, wilde hij enkel het partijbelang te dienen. Het deed de oud-burgemeester en voormalig Vlaams minister namelijk pijn aan het christendemocratische hart dat zijn partij de jongste maanden voortdurend onder de 10 procent gepeild werd. En dat terwijl die socialisten van Vooruit wél de wind in de zeilen hadden. Nadat voorzitter Conner Rousseau eerder al ‘good old’ Frank Vandenbroucke weer had opgevist, deed hij dat kunstje het voorbije weekend nog eens over met Caroline Gennez toen Meryame Kitir moest vervangen worden als minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Luc Martens had er een strategie in gezien die ook CD&V zou kunnen dienen, zo meende hij. Rousseau bombardeerde geen jonge broekjes tot minister, maar koos voor ervaren bestuurders. Gedegen politici die in het verleden al hun kunnen hadden bewezen als minister of partijvoorzitter en dus uitermate geschikt waren om in deze woelige tijden in de federale regering te gaan zetelen.

“Had ook CD&V geen nood aan ervaren bestuurders?”

Volledig in die lijn wilde Luc Martens aan Sammy Mahdi laten weten dat, mocht er een CD&V- minister de brui aan geven, hij als ervaren bestuurder beschikbaar was om die stoel in te nemen. Als de combinatie van een hippe voorzitter met ministers die flink wat kilometers op de teller hebben voor Vooruit succesvol kon zijn, waarom dan niet voor CD&V? Luc Martens had die dag al verschillende keren geprobeerd om Sammy Mahdi te bereiken om hem zijn diensten aan te bieden, maar de telefoon bleef telkens onbeantwoord. “Bellen doen die jonge gasten blijkbaar niet meer”, zuchtte Martens. “Misschien moet ik hem een WhatsAppje sturen, maar daar ligt dan ook wel de grens. Een TikTok-filmpje maak ik niet.”