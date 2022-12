Vanhoorn’ zegn: Siska Schoeters van haar à propos in de Radio2-studio

Dat een burgemeester zelden een vrij moment wordt gegund, kon Kris Declercq die zondagochtend ervaren.

Kerstmis of niet, de burgervader werd in de mobiele studio van Radio 2 op de Grote Markt van Roeselare verwacht om er de Top 2000 officieel op gang te trappen. Siska Schoeters en Niels Destadsbader hadden wellicht verwacht dat het bij een simpele aankondiging van Lift U Up van 2Fabiola zou blijven, maar dat was buiten Kris Declercq gerekend. Als een volleerde dj praatte hij de volledige 39 seconden van de intro vol. Net voor de zangeres de openingszin zou aanvatten, rondde Kris zijn betoog af: “Dat is uitgerekend wat een bezoek aan Roeselare met je doet: it lifts you up to the highest emotions!” Siska Schoeters was onder de indruk van dit staaltje muzikaal vakmanschap. Kris moest toegeven dat hij in zijn jonge jaren nog dj was geweest bij de lokale zender Radio Rolarius.

“De burgemeester hoefde niet lang na te denken: ‘I’m gonna make you feel alright’”

Toen de burgemeester even later de radiostudio verliet, glipte ook Siska achter hem naar buiten. “Mag ik u nog iets vragen, burgemeester?” zei ze op fluistertoon. “De VRT heeft voor veel geld Niels Destadsbader gekocht, maar eigenlijk weten ze niet zo goed wat ze met die kerel moeten aanvangen. Voorlopig heb ik hem aan mijn been om volgend jaar zes afleveringen van Zomerhit te presenteren, maar ik zou liever hebben dat u zijn plaats inneemt. U krijgt voor die tijd een appartementje op de zeedijk van Blankenberge. Hebben we een deal?” De burgemeester hoefde niet lang na te denken: “I’m gonna make you feel alright”, zei hij terwijl hij met een zwoele blik naar Siska keek.