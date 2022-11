Vanhoorn Zegn’: Lage alcoholgraad bij de geldautomaat

Na de gemeenteraad van maandagavond stonden enkele raadsleden buiten aan zaal Trax nog wat na te praten. Op de achtergrond was het stationsgebouw zichtbaar.

“Er is nogal wat heisa over het feit dat de grootbanken hun geldautomaten in het centrum hebben weggenomen en verplaatst hebben naar het station. Een slechte locatie!”, foeterde Immanuel De Reuse, fractieleider van Vlaams Belang. “Onze partij heeft dit al aangekaart op de vorige gemeenteraad en nu roert ook het buurtcomité van De Munt zich in deze kwestie.” Burgemeester Kris Declercq voelde zich aangesproken. “Ik begrijp de bezorgdheid van sommige bewoners, maar de grootbanken beslissen daar helaas volledig autonoom over, al zetten we onze contacten daarover wel verder. En wat het gevoel van onveiligheid betreft, kan de kerstperiode wellicht soelaas brengen. Als hier straks de kerstmarkt neerstrijkt, wordt iedereen spontaan overmand door gevoelens van jovialiteit en warmte”, klonk het positief. “Het voordeel is wel dat de bezoekers van de kerstmarkt niet ver zullen moeten lopen om een geldautomaat te vinden”, grapte Immanuel. “Op die manier wordt het Stationsplein echt een plek van ontmoeting”, ging de burgemeester verder. “Dat zal ook zo zijn wanneer de allereerste Nieuwjaarsreceptie van Roeselare hier plaatsvindt. Op zondag 22 januari is elke Roeselarenaar van 11 uur tot 13 uur van harte welkom op het Stationsplein om samen te klikken op het nieuwe jaar. De hele gemeenteraad nodigt uit, dus ook jullie, Immanuel”, knipoogde Kris. “En mag ik weten wat we die dag gaan serveren”, vroeg raadslid De Reuse. “We voorzien een verscheiden aanbod drankjes, voor elk wat wils”, repliceerde de burgemeester. “Ik denk eerder dat het een erg eenzijdig aanbod zal zijn”, reageerde Immanuel fijntjes. “Er geldt op het Stationsplein toch al enkele maanden een alcoholverbod? Volgens mij wordt die Nieuwjaarsreceptie van de stad de perfecte opmaat naar Tournee Minerale in februari.”