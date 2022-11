Vanhoorn’ Zegn: Huis van de Sint wordt erg bemind

Die zondagochtend zaten de burgemeester en enkele schepenen in Kerk 33 waar ze smikkelden van versgebakken ‘mantepeirden’ en dampende chocolademelk. Zopas was het Huis van Sinterklaas in de voormalige Paterskerk officieel geopend en had Kris Declercq de sleutel van het Huis overhandigd aan de Goedheilig Man en zijn elk-stereotype-uit-het-verleden-mijdende-pietenbrigade.

“Komt dit huis te huur wanneer Sinterklaas op 6 december weer uitcheckt”, wou burgemeester Kris Declercq van Jeugdschepen Matthijs Samyn weten. “Het zou mij namelijk interesseren om zelf naar hier te verhuizen.” Schepen Samyn lachte. “Het zou wellicht een mooie toeristische attractie zijn: breng een bezoek aan het Huis van de Burgemeester!” Kris Declercq trok een bedenkelijk gezicht. “Mja, het is natuurlijk niet de bedoeling constant volk over de vloer te krijgen. Maar de inrichting van het Huis van Sinterklaas is ideaal voor mij. Er zijn voldoende kamers om al mijn boeken te plaatsen. Bovendien zijn de kamer met het ballenbad en de keuken waar koekjes worden gebakken twee ruimtes die ik toch mis in mijn huidige appartement. Maar genoeg gedroomd, moeten we nog dossiers bespreken, collega’s?”, keerde de burgemeester naar de realiteit terug.

Schepen Van Coillie stak zijn vinger in de lucht. “Deze week starten we met het nieuwe circulatieplan in Rumbeke”, zei Stefaan. “We moeten zorgen voor een goede communicatie”, kwam de burgemeester tussen, “want de rijrichtingen en voorrangsregels veranderen op heel wat plaatsen. We moeten de mensen tijd geven om het gewoon te worden.” Stefaan Van Coillie knikte. “Ik heb daar vertrouwen in. In de supermarkt worden de producten om de zoveel tijd ook van plek veranderd en de mensen vinden toch snel weer hun weg.” De gsm van schepen Samyn piepte. “Excuseer, maar ik krijg net een berichtje van de wij-doen-niet-mee-aan-die-hele-zwartepietendiscussie-hoofdpiet”, kwam Matthijs tussen. “Hij wil graag weten of het nieuwe circulatieplan in Rumbeke ook geldt voor zij die zich te paard over de daken voortbewegen.”