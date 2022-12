Vanhoorn’ zegn: Goed ingeschat in ‘t reuzenrad

Die namiddag draaide het Radio 2-reuzenrad op de Grote Markt volop rondjes. In een van de gondeltjes hadden burgemeester Kris Declercq en schepen van Financiën Stefaan Van Coillie plaatsgenomen.

Ze genoten volop van het uitzicht op de feeëriek verlichte centrumstraten en de krioelende mensenzee onder hen die luidkeels met de Nederlandse popsensatie Gers Pardoel stond mee te zingen. Het waren lastige weken geweest voor beide heren, want het begrotingsconclaaf was altijd een delicate oefening, zeker in economisch moeilijke tijden. De noden waren op allerlei vlakken groot en het was aan deze twee heren om de uitgaven toch enigszins onder controle te houden.

Toen de finale versie van de stadsbegroting naar de drie coalitiepartners was doorgestuurd, waren de burgemeester en de schepen de stad ingetrokken, richting Grote Markt. “Ik neem je mee”, had Kris Declercq – kenner van Pardoels repertoire – uitbundig gezongen toen hij zijn schepen van Financiën in een gondeltje van het reuzenrad had getrokken. Stefaan Van Coillie tuurde rond en bekeek het stapvoets verkeer in de straten rond de markt. “In de feiten is die zone 30 die we volgend jaar willen invoeren eigenlijk al gerealiseerd”, stelde de schepen vast. “Sneller rijden is niet mogelijk op dit moment.” Het rad kwam tot stilstand en de schepen van Financiën voelde de telefoon in zijn jaszak trillen. “Een WhatsApp’je van gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue”, zei Stefaan toen hij op zijn schermpje keek. “Is OK voor ons! Dank voor de aanpassingen”, las schepen Van Coillie luidop voor.

De burgemeester keek bedenkelijk en dacht aan de hele saga rond premier De Croo en voormalig staatssecretaris voor Begroting De Bleeker. “Je bent toch 100 procent zeker dat dit bericht de expliciete instemming van Open VLD Roeselare met de stadsbegroting 2023 is?”, vroeg hij aan Stefaan. ”Graag een dubbelcheck, want Piet Delrue is lid van de partij van de premier, we moeten dubbel voorzichtig zijn”, knipoogde Kris.