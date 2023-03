Vanhoorn zegn: Een bekend gezicht versterkt het bericht, al mag het ook eens een man zijn

Die namiddag kwamen op de vergadering van het schepencollege zoals gebruikelijk heel wat verschillende dossiers op tafel. Ook de vraag van de Nederlandse supermarktketen Jumbo om een vestiging te mogen openen in Roeselare was onderwerp van gesprek geweest.

Schepen Nathalie Muylle had de vergunningsaanvraag aandachtig bekeken, maar had gevraagd om het punt op het einde van de vergadering te hernemen. Waren er immers al niet voldoende supermarkten in Roeselare? Burgemeester Kris Declercq had prompt het volgende agendapunt aangevat. Hij had vastgesteld dat niemand minder dan de bekoorlijke Justine De Jonckheere, in 2011 nog verkozen tot de schoonste deerne van ons land, het uithangbord werd van Shopping Tielt. “Heeft Roeselare ook geen nood aan een BV om onze stad op een positieve manier in de kijker te zetten?”, wou Kris van zijn schepenen weten. “Daar zijn we volop mee bezig”, antwoordde Bart Wenes trots. “Binnenkort wordt actrice Liesa Naert het boegbeeld van een intensieve promotiecampagne voor ons Welzijnshuis. Jullie kennen haar vast nog van Eigen Kweek!”

“Schepen Muylle bekeek de vraag van Jumbo nog eens goed”

Schepen Samyn pikte onmiddellijk in. “We werken ook aan een campagne rond dierenwelzijn in Roeselare en daar is het An Lemmens die de postergirl wordt. An heeft een hart voor dieren en zette eerder al een campagne op om broodfok te stoppen onder de wervende naam Pin Up Pup”, zei Matthijs terwijl hij lichtjes bloosde. Schepen Muylle kruiste de armen en keek bedenkelijk. “Justine De Jonckheere, Liesa Naert, An Lemmens, waarom moeten het altijd vrouwen zijn die het uithangbord zijn?”, klonk het gespeeld verontwaardigd. “Wat is er mis met een schone vent? Ik heb net die vergunningsaanvraag voor Jumbo nog eens goed bekeken. Ik denk dat we die moeten goedkeuren. Als we groen licht geven voor zo’n supermarkt in Beitem, dan is de kans toch groot dat de knappe coureur Wout van Aert van Jumbo-Visma die winkel komt openen! Iedereen akkoord?”