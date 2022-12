Vanhoorn’ Zegn: De lakei van de voedingsvallei

Toen burgemeester Kris Declercq die dinsdagochtend over het Polenplein liep, zag hij tussen de marktkramen zijn partijgenoot en Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns staan die smakelijk een boterham aan het opeten was die hij via een actie van de Boerenbond had toegestopt gekregen.

“Welkom in Roeselare, beste Jo, maar het was echt niet nodig om uw eigen boterhammen mee te brengen. Op de dinsdagmarkt vind je tal van lekkernijen. Zo kan ik u het kippenkraam van mijn quasi-naamgenoot Kris Declerck ten zeerste aanbevelen. Lekkere kippetjes van bij ons”, zei de burgemeester. “Dat is net de reden waarom ik momenteel in Roeselare ben”, antwoordde de minister. “Hier vindt vandaag de Vlaamse voedseltop plaats, want Vlaanderen heeft alles om het Silicon Valley van de duurzame voedselproductie te worden.”

De burgemeester gooide de handen in de lucht. “Vreemd dat men daar in Brussel nu pas achter komt. Wij noemen de streek rond Roeselare al vele jaren de Vallei van de Voeding. Hier moet je zijn, mijn beste vriend!”, zei Kris terwijl hij de minister een amicale klap op de rug gaf. “We moeten in Vlaanderen zo veel als mogelijk zelf voor onze voedselvoorziening instaan”, ging minister Brouns verder. “We kunnen uiteraard wel nog genieten van kwalitatief buitenlands voedsel, maar we mogen er niet afhankelijk van worden. Om die duurzame voedselproductie vorm te geven, kom ik vandaag in Roeselare mijn voedseldeals voorstellen.”

De burgemeester keek op zijn uurwerk en zag dat het bijna middag was. “Mag ik u uitnodigen voor een lunch, beste Jo? Ik stel voor dat we naar het restaurant van McDonalds in de Brugsesteenweg gaan. Niet dat ik er afhankelijk van ben, maar ik kom er bijzonder graag om te genieten van kwalitatief buitenlands voedsel. Bovendien – en dat past helemaal in uw Vlaamse voedselstrategie – geniet je er altijd wel van een of meerdere voedseldeals. Zo kost een sharing box van 20 kipnuggets tijdelijk maar 7 euro. Wat denk je? Hebben we een voedseldeal?”