Vanhoorn’ Zegn: Alexander Doom, artistiek in de atletiek

Die zaterdagmorgen verzamelden de burgemeester en enkele schepenen aan het Sportstadion in de Spanjestraat – een alliteratie waar Willy Vandersteen jaloers op zou geweest zijn – voor een feestelijk moment.

Omdat het al enige tijd duidelijk was dat Alexander Doom onbetwistbaar de snelste Roeselarenaar is, wilde het stadsbestuur graag hulde brengen aan deze vierhonderdmeterloper, tevens goed voor één vierde van de Belgian Tornados. Toegegeven, Stoffel Vandoorne gaat nóg sneller, maar gebruikt daar wel een hulpmiddel voor. Het stadsbestuur had dan ook aan de Roeselaarse kunstenaar Marc Santens gevraagd om een portret van de atleet te penselen, een kunstwerk dat die ochtend in het bijzijn van Alexander werd onthuld.

Omdat de kunstenaar vooral gespecialiseerd is in schilderijen van paarden en naakten, had de vierhonderdmeterloper met een bang hartje de effectieve onthulling afgewacht. “Je hebt geluk, het is geen naakt geworden, maar een heus renpaard”, knipoogde de burgemeester die het portret van een sprintende Doom vol bewondering aanschouwde. “Proficiat met je vele prachtige sportieve prestaties dit jaar”, vulde schepen Matthijs Samyn aan.

“Alexander Doom is onbetwistbaar de snelste Roeselarenaar”

Alexander nam de complimenten dankbaar aan. “Trouwens, ook proficiat voor u”, antwoordde de snelste Roeselarenaar. “Ik zag dat u nog maar eens een award in ontvangst hebt mogen nemen voor dat project rond Smart City. Het aantal trofeeën is ondertussen bijna niet meer te tellen zeker?” Schepen Samyn bloosde. “We zijn het nieuwe stadhuis nog aan het bouwen, we kunnen de schouw waarop alle awards moeten komen dus nog wat groter maken”, lachte hij. Schepen José Debels bekeek het schilderij van Alexander nog eens aandachtig. “Toch goed dat we Marc Santens als kunstenaar hebben genomen”, vond José.

“Hadden we voor onze cultureel ambassadeur Nick Ervinck gekozen, dan stond hier nu een kunstwerk waarop Alexander zou lijken op een gemuteerde Minion of op Sponge Bob die te dicht bij het haardvuur heeft gestaan.”