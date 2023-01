Uitgelezen kans opWest-Vlaamse driekleur

Zondag staat in Lokeren het Belgisch kampioenschap veldrijden op de agenda. In onze agenda stond het BK alvast in het fluogeel omcirkeld en nog eens met rood onderlijnd. Met Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt beschikken we immers over niet één, maar wel twee West-Vlaamse topfavorieten in de strijd om de driekleur. Het zou pas de eerste West-Vlaamse Belgische titel zijn sinds Klaas Vantornout in 2015. Hoog tijd voor een opvolger, me dunkt.

Door de afwezigheid van we-weten-wel-wie krijgen de twee tenoren en ploegmaats een uitgelezen kans om voor het eerst die felbegeerde Belgische driekleur, naast de regenboogtrui toch nog steeds de mooiste trui in het peloton, te pakken. Het zou voor beide heren alleszins een fantastisch mooie bekroning zijn voor hun seizoen.

Een Belgische titel zou voor Michael Vanthourenhout nog maar eens een bevestiging zijn van wat hij dit seizoen al vaker bewezen heeft: de brave ploegmaat die zich (te) vaak tevreden toonde met een mooie ereplaats, is een afwerker geworden. Een winnaar. Het Europees kampioenschap in Namen, de Wereldbeker in Koksijde en die in het Italiaanse Val di Sole won hij al, het BK in Lokeren staat met stip genoteerd als zijn volgende grote doel. Als hij zondag ook dat doel kan afvinken, dan is zijn seizoen al helemaal een grand cru.

“Eerlijk? Ik gun Iserbyt de Belgische titel. Al is het maar om zijn criticasters zo lik op stuk te geven”

Maar ook voor Eli Iserbyt zou een Belgische titel fantastisch zijn. Het zou een beloning en een bekroning zijn voor het doorzettingsvermogen dat hij dit seizoen etaleerde. Want ondanks alle miserie met z’n rug bleef hij tegen beter weten in? wel proberen om de bakens te verzetten. Het moet mentaal nochtans loodzwaar geweest zijn om van alleswinnaar van de ene dag op de andere naar met de nodige overdrijving figurant te gaan. Gelukkig voor hem lijkt hij net op tijd weer de juiste vorm gevonden te hebben. En eerlijk? Ik gun Iserbyt die titel ook. Al is het maar omdat de Belgische titel de perfecte manier zou zijn om de criticasters, die de afgelopen maanden wel erg vaak vanonder hun steen kropen, lik op stuk te geven. Want die kritiek op hem was vaak hard. Te hard.

Akkoord, Iserbyt is niet op zijn mondje gevallen en met sommige uitspraken maakt hij zich inderdaad niet altijd even populair, maar dat doet niets af aan zijn ontegensprekelijke kwaliteiten. En geef toe, houden we niet allemaal van wat animo en van iemand die af en toe de knuppel in het hoenderhok durft te gooien? Laat het daarom vooral ook geen voor/tegen-verhaal worden. Daar hebben we het voetbal al voor!

Zondag, iets na 16 uur, kennen we de nieuwe Belgische kampioen veldrijden. Laat ons hopen dat het een West-Vlaming wordt.