Twee derby’s, veel zorgen

Twee West-Vlaamse derby’s op speeldag 23 en vier clubs onder druk, de één nog meer dan de ander. KV Kortrijk (tegen KV Oostende) en Zulte Waregem (tegen Club Brugge) zijn weliswaar aan de beterhand, maar verkeren nog steeds in acuut degradatiegevaar.

KV Oostende evenwel staat helemaal in brand. Na zes competitienederlagen op rij onder de nieuwe coach Dominik Thalhammer al voorlaatste. De kloof zou nog te behappen zijn, maar kan dat met dit beleid? Met eigenaars die deze week alweer aantoonden dat centen belangrijker zijn dan het behoud – anders sta je toch niet open voor een mogelijk vertrek van Ambrose, een voet in 7 van de 23 KVO-goals?

Met bestuurders waar nogal onfrisse verhalen over rondgaan? Die arrogant hun financiële verplichtingen tegenover het ontslagen trainerstrio Vanderhaeghe-Caen-Deschacht negeren, de licentiecommissie wordt ingelicht over hun juridisch verweer… En dan die wazige transferconstructie met spits Biron, van Nancy via KVO naar RWDM, waar hij al tien keer scoorde?

Vandaag zitten ze met een spelerskern die te weinig kwaliteit en ervaring heeft om nog veel aanspraak te mogen maken op redding. Want die zal heus niet komen van Dwomoh, pas 18, of van obscure en onzekere aanwinsten als Durdov. De spelers die de ploeg misschien wel (hadden) kunnen optillen, D’Arpino, McGeehan en Hornby waren of zijn nog geblesseerd.

KVO heeft shocktherapie nodig, Club dringende mentale zorgen

Rest nog coach Dominik Thalhammer. We zien zijn werk niet tijdens de week, stelden zaterdag geen gebrek aan inzet vast en zijn er als geen ander van overtuigd dat eender welke trainer niet véél meer haalt uit deze kern. Maar is het echt geen tijd voor een shocktherapie? Voor een stormwind, een type-Storck als bij Kortrijk? Een Glenn De Boeck, een vriendendienst van Alexander Blessin? Neen, zegt ceo Gauthier Ganaye: “met Thalhammer hebben we meer kans om ons te redden.” Eigenwijs zwaaiend met data en clichés als: “het zit in de details.” Hij dwaalt.

En dan Club Brugge, dat na het Gouden Schoen-feestje woensdag in Waregem moet herstellen van die slepende ziekte: al zeven matchen niet meer gewonnen en intussen al pijnlijk uit de top vier getuimeld. Een shocktherapie is daar niet nodig, maar Scott Parker moet Club wel dringende mentale zorgen toedienen. En hopen op een zetje van stadsgenoot Cercle tegen AA Gent. Cercletje dat rustig middenin dobbert maar waar dan weer het vertrek van voorzitter Vincent Goemaere, in onmin met AS Monaco, nog nasmeult. Het is bij elke West-Vlaamse eersteklasser wat!