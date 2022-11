De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Wat verbindt ons, als Tieltenaren? We wonen op dezelfde plek, maar ik heb het over een andere vorm van verbondenheid. Ik heb het over trots. Waar zijn we allen trots op? Ik heb één antwoord: de Hallentoren. Ja, toch? We vergeten het soms of weten het misschien niet, maar de Hallentoren is zo uniek in zijn soort, dat hij is opgenomen in de lijst van Unesco Werelderfgoed.

Ik heb in de loop der jaren waarschijnlijk honderden foto’s van de Hallentoren genomen. Zomer, winter, herfst, lente. Steeds opnieuw ziet hij er dan anders, maar toch weer hetzelfde uit. Ik voel de trots van mijn stadsgenoten wanneer ik een van die foto’s op Facebook plaats: altijd krijg ik een pak meer likes dan bij een andere foto.

Maar ik besefte, voordat ik aan deze column begon, dat ik eigenlijk zo goed als niets weet over de geschiedenis van onze Toren. Ik deed dus wat opzoekingswerk, dat ik graag met u wil delen.

De Hallentoren werd in 1275 gebouwd. Het bouwwerk werd meermaals vernield en telkens opnieuw opgetrokken. Het huidige gebouw dateert uit 1558-1560. Tanneke Sconyncx, beschuldigd van hekserij, bezweek er na maandenlange martelingen. Vandaag siert een prachtig beeld van haar de Markt.

De Hallentoren werd opgetrokken in renaissancestijl. De heraldische sierstukken boven de galerijen zijn laat-19de-eeuwse toevoegingen. Ze stellen de wapenschilden van belangrijke heerlijkheden en Tieltse families uit de feodale periode voor. De Hallentoren herbergt sinds 1773 een beiaard die werd gemaakt door de befaamde Brugse klokkengieters Duméry en bestaat uit 36 klokken. Om het kwartier hoor ik de Hallentoren een deuntje spelen, omdat ik op nog geen honderd meter van de Markt woon. De Hallentoren is als een klok voor mij geworden.

Zo. Dat was een stukje geschiedenis; ik hoef nu niet meer beschaamd te zijn als mensen me vragen naar het verhaal van de Hallentoren. Slechts één emotie is passend: trots, trotser en nog eens trotser!