Treuren om de Rat Mort? Hangt ervan af wat er in de plaats komt

Alle begrippen vallen. Deze zinsnede uit het bekende gedicht ‘Boem Paukeslag’ van Paul van Ostaijen is ook de pijnlijke realiteit voor alles wat ooit een begrip is geweest. Koninkrijken, machthebbers, grote instituten… Slechts weinigen – misschien zelfs geen – hebben het eeuwige leven. Het geldt ook voor evenementen, zelfs al zijn ze meer dan een eeuw een begrip geweest. Ook al is er nog geen beslissing, de kans is groot dat ook het Bal Rat Mort in Oostende een begrip zal worden dat valt.

Nochtans was dit carnavalsbal decennialang echt een begrip. Begonnen na een legendarisch geworden uitje van 16 Oostendse notabelen, onder wie James Ensor, wist het Bal Rat Mort in de jaren 80 en 90 meer dan 6.000 mensen naar de Stad aan Zee te lokken, die samen maar liefst zeven zalen vulden in het Kursaal. Voor de laatste (?) editie in 2020 zakten maar 1.300 feestvierders meer af. Het nobele doel van de stichters om met het bal geld in te zamelen voor goede doelen, kan niet meer echt worden waargemaakt, want winst maken is geen zekerheid meer.

“Hopelijk spreekt het alternatief ook weer jonge mensen aan”

Moeten we vrezen voor dit mogelijke verlies van een begrip? Dat hangt ervan af wat er in de plaats komt. Natuurlijk zullen heel wat trouwe bezoekers met heimwee terugdenken aan de zware nachtjes die ze op het bal hebben beleefd. Maar het nieuwe hoeft daarom niet slechter te zijn. We weten dat er nagedacht wordt over alternatieven voor de toekomst. Een mogelijk alternatief zou een Ensorgala zijn, dat bovendien van start zou gaan in het Ensorjaar 2024. Een concept dat misschien geen 6.000 mensen meer naar Oostende zal halen, maar is dat nodig in een stad waar zoveel nieuwe evenementen het levenslicht zagen en die er prat op kan gaan dat er elk weekend iets te doen is? Maar ook een concept dat vernieuwend kan zijn en tegelijk de traditie respecteert – en via Ensor zelfs teruggrijpt naar het ontstaan van de Rat Mort. Het is afwachten wat er uit de bus komt, maar hopelijk wordt het iets wat weer jonge mensen kan aanspreken. ‘Boem Paukeslag’ kan ook het startschot zijn voor iets nieuws.