Trainerswissel bij Essevee duidt eerder op berusting dan op een schoktherapie

Lap, daarmee heeft nu ook Zulte Waregem als laatste West-Vlaamse eersteklasser dit seizoen een trainersontslag achter de rug. Na Thalhammer (Cercle), KV Kortrijk (Belhocine en Custovic), KV Oostende (Yves Vanderhaeghe) en Club Brugge (Hoefkens en Scott Parker): dat maakt zeven, een kerkhof is het, tekenend voor een pijnlijk seizoen voor het topvoetbal in onze provincie.

De wissel Thalhammer-Muslic was dan wel een succes, Cercle strijdt intussen mee voor de Europe Play-offs, vervangers Thalhammer en Storck zitten respectievelijk met KVO en met KVK nog steeds diep in de degradatiezorgen. Rik De Mil, coach nummer drie bij Club, krijgt dan weer het voordeel van de twijfel – zaterdag moet Club in Kortrijk de zege tegen Standard bevestigen, pas dan is sprake van reanimatie.

En nu dus ook Zulte Waregem: het hele seizoen diep onderin, maar pas vijf speeldagen voor het einde dus toch Mbaye Leye op de keien. Ondanks alle lof voor zijn werk, 29 speeldagen lang en tot de halve finales in de beker. Maar na die 29 speeldagen slechts 23 punten, voorlaatste op 4 punten van de 15de plaats en tegen OHL en Gent twee zware nederlagen en tien goals tegen: uiteindelijk wordt elke coach afgerekend op zijn resultaten. En dan bleef vandaag alleen nog een schoktherapie over, zeker? Of heet dit paniekvoetbal, een niet alleen zeer laat maar ook onterecht ontslag? Ongetwijfeld in de ogen van Leye wel: hij verwees zondag na de pandoering tegen Gent voor de almaar terugkerende defensieve fouten naar “een gebrek aan kwaliteit”. Dat is het zeker, maar het is de taak van de coach oplossingen te zoeken en te vinden voor de structurele problemen. En die vond hij dus niet.

Dit neigt eerder naar berusting dan naar een schoktherapie

Nog enig begrip dus voor de ‘schoktherapie’ maar toch zeer twijfels bij de keuze voor Frederik D’Hollander, coach van Jong Essevee, met assistentie van Davy De fauw, vorig seizoen nog T2, als opvolgers. D’Hollander heeft geen enkele ervaring als hoofdcoach, al zeker niet in 1A en dan ingezet worden in een helse degradatiestrijd van vijf speeldagen, te beginnen in de hel van Sclessin zelfs…?

De vroegere topscorer van Essevee heeft ook nauwelijks ‘naam’ in het topvoetbal, hij speelde maar zes matchen in eerste klasse. Veel keuze hadden Cordier en co blijkbaar niet, Yves Vanderhaeghe bijvoorbeeld zou vriendelijk bedankt hebben voor de ‘eer’. Nu moet ex-verdediger De fauw de ‘structurele’ defensieve problemen maar zien op te lossen, zeker? Iedereen verdient een kans en ook Kortrijk kon plots winnen op Standard en er is nog altijd Eupen-Essevee, maar dit neigt eerder naar berusting dan naar een schoktherapie.