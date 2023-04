Het kan verkeren, vier West-Vlaamse clubs op de laatste speeldag in de strijd om PO1, PO2 en het behoud in een hoofdrol. ‘Tous ensemble’ misschien…? Club kan Zulte Waregem helpen redden door te winnen van Eupen. Het al veroordeelde KV Oostende kan Club alsnog in de Champions’ Play-offs loodsen door Gent punten te ontfutselen – jammer voor de Oostendse spelers die al niet veel premies pakten dat elke vorm van aanmoedigingspremie verboden is.

En Cercle Brugge… tja, groen-zwart moet zondagavond tegen zijn West-Vlaamse gouwgenoten misschien maar niet heel hard zijn best doen? Forget it, Cercle heeft nog (behoorlijk) kans op een plaats in de Europe Play-offs. Al klinkt vanuit Jan Breydel door dat sommige spelers misschien wel liever vervroegd op vakantie gaan, want wat hebben zij te zoeken in de strijd om het laatste Europese ticket(je)? Een strijd met al zeker Standard en Westerlo en, ook al bijna zeker… Club Brugge.

De reeks draws onder Parker gaat Club zuur opbreken

Want nog iemand in de zaal die gelooft dat Gent tegen KVO punten zal laten liggen? U meneer, daar achterin…? Hoe is uw naam…? Rik De Mil…? De coach van Club Brugge heeft er in elk geval deze week in Westkapelle – waar het door de zaak-Mannaert al op de toppen lopen was – alles aan gedaan opdat zijn spelers er ook nog een beetje in geloven. Dat KVO zonder enige druk in schoonheid zal willen afscheid nemen van 1A. Een gelijkspel zou al voldoende zijn, Club bleek in Westerlo ein-de-lijk weer eens Club en dat zal Eupen ook geweten hebben. Alleen zal Club te laat komen, zal Club stranden op één overwinning minder dan Gent. De reeks draws onder Parker gaat zuur opbreken.

Het zou best kunnen, straks het grote Club versus stadsrivaal Cercletje voor het laatste Europees ticket. Maar wie in de zaal gelooft dat Cercle alvast zondag aan de Gaverbeek wint – het is dan nog afwachten wat Charleroi klaarspeelt tegen leider Genk? Ho maar, de helft van de zaal…? Begrip, Cercle toont zich sinds de wissel Thalhammer-Muslic al zes maanden als een uiterst stevig en fris voetballend geheel.

Maar nú winnen van Vormer en co, mes op de keel, in hun rug 10.000 dolle ‘boeren’ die hen naar een mirakel willen sleuren én geweldig geboost door die 1-5 in Eupen? Ook begrip voor de andere helft van de zaal, hoor. Hiernaast dichten we Essevee nog 20 procent kans op redding toe. Maar, niet verder zeggen, we denken eigenlijk 50 procent. Fifty-fifty, nog een West-Vlaamse club gered of nog een West-Vlaamse club in play-off 2.