In wat voor wereld leven wij? Politici aanzien mensen tegenwoordig als economische objecten, die moeten opbrengen. Als vulgaire koopwaar. Iedereen wordt gewikt en gewogen. De kosten en de baten worden berekend. Wie geen fiscale meerwaarde biedt, wordt met de vinger gewezen. Thuiswerkende moeders en nu ook toeristen. John Lennon had het verkeerd voor. Niet langer de vrouwen, wel de verguisde cruisetoeristen zijn anno 2023 ‘the niggers of the world’.

De Groenen willen cruisetoeristen verbannen, omdat Brugge er te weinig aan verdient. Ze zouden voor te veel vervuiling zorgen, maar Karin en Raf vergeten dat veel cruiseschepen op LNG varen en het havenbestuur 17 miljoen euro investeert in ‘walstroom’ om die schepen tegen 2026 aan te sluiten op ons elektriciteitsnet.

Excursionisten

Toerismeschepen Mieke Hoste, de enige old school socialiste, wil cruisetoeristen belasten. Bij het uitspreken van het scheldwoord ‘excursionisten’ (toeristen die een dagje Brugge doen, maar elders overnachten) vormen haar ogen dollartekens.

Is de overlast van die dagjesmensen zo groot? 70 procent van de Bruggelingen vindt van niet. Wat is overlast? Twintig toeristen die op woensdag, dé topdag voor cruises, achter de paraplu van een gids aanlopen in de Katelijnestraat en vervloekt worden door fietsende locals met paardenbril?

Joe Sixpack

Ten onrechte wordt Brugge met Venetië, Dubrovnik en Barcelona vergeleken. Er meren hier geen cruises aan in het stadscentrum en Brugge wordt niet ontsierd door tientallen Britse pubs en Duitse worsttenten. Nochtans vormen Duitsers en Britten (en niet de Amerikanen!) het merendeel van de cruisetoeristen, de kans is groot dat ze voor een meerdaags verblijf terugkeren naar Brugge.

Wat is er mis met een dagtoerist? Die eet, drinkt en shopt ook. Veel handelaars overleven niet zonder cruisetoeristen. 6.000 gezinnen verdienen hun brood met 7 miljoen toeristen. Tijd voor #tourismmatters. Als je mikt op ‘meerwaardezoekers’, maak je van Brugge een elitaire stad voor rijke bourgeois! Ook Joe Sixpack en Otto Normalverbraucher, die aanschuiven voor de frietkoten op de Markt (ons erfgoed!) blijven welkom. Hoe brengen Bruggelingen zelf hun vakanties door?

