Maandag dacht ik nog dat deze opinie over Winter in Kortrijk zou gaan. Over hoe de stad de schaatspiste op het Schouwburgplein zou gaan vervangen. Over de grootste kerstboom van België (naar verluidt groter dan 22 meter!) op de Grote Markt van onze Leiestad, met zijn 8.000 lichtjes en 2.600 kerstballen. Een kerstverhaal, dat zou deze opinie worden.

Is dat even anders uitgedraaid. Dinsdag las ik op sociale media het pijnlijk verhaal van de pas getrouwde Liza (29) uit Heule, een moedige jonge vrouw met een passie voor de Tinekesfeesten. Een jonge vrouw die kampt met CRPS (chronische pijn). Vol droge humor beschreef ze deze week nog op sociale media dat haar lijden te hevig wordt, en dat ze geen andere mogelijkheid meer ziet dan haar voet te laten afzetten.

Enige optie

De operatie is gepland op maandag 28 november. Hallucinant. Zo dichtbij. Amputatie moet op elke leeftijd een gruwelijk gegeven zijn. Maar op je 29ste, in de fleur van je leven? Ik ben er 26, en kan me nauwelijks inbeelden hoe het moet zijn om zonder voet door het leven te gaan.

En toch. Toch is amputatie voor Liza de enige optie. Ze wil weer van het leven kunnen genieten. Naar de bakker gaan op zondag, gaan skiën met vrienden, die droom van een huwelijksreis naar Jordanië eindelijk kunnen vervullen. Na de operatie wacht haar een lang herstel. Er is kans op fantoompijn, en de CRPS kan zich ook in andere ledematen gaan nestelen. Toch kijkt ze ernaar uit. Er is hoop.

Hoop op een toekomst zonder pijn.