Tijd dat Ieperlingen kunnen tonen dat ze trots zijn op hun stad. Ennih?

Mocht je dit weekend in het centrum van Ieper vertoeven dan zou het wel eens goed kunnen dat je gebulder hoort in de verte. Dat kan enerzijds het gerommel zijn van het warmteonweer dat voorspeld wordt, maar vooral ook van het gebrul, de bassen, de drums en de gitaren van Ieperfest. Als de wind goed zat, kon je het hardcore-, punk- en metalfestival soms al horen toen het nog op de festivalweide langs de Poperingseweg plaatsvond, maar dit jaar vindt Ieperfest voor de eerste keer plaats op de site van het Perron en het JOC, pal in het stadscentrum.

Een ander gevolg van de verhuizing is dat de kans groter wordt dat je een van de bezoekers van het festival tegenkomt in het stadscentrum. Laat je dan zeker niet afschrikken door de tatoeages of T-shirts met ’dudsekoppen’ en andere horrorafbeeldingen die de metalheads en punkers dragen. Iedereen die al eens het festival bezocht heeft, weet immers dat het publiek van Ieperfest heel vredelievend is. Dat ze geen vlieg pijn zouden doen, is misschien een beetje overdreven, maar de uitsluitend veganistische catering bewijst alvast dat ze geen dieren eten, waardoor ze toch al vredevoller zijn dan de meeste mensen.

De T-shirts die ze dragen zijn vaak shirts van bands waar ze fan van zijn. Het geeft immers een gevoel van verbondenheid om op die manier je favoriete band te ondersteunen. Laat dit nu net hetzelfde zijn wat Wesley Butstraen wil bereiken met zijn kledijmerk ennih.be. In zijn geval schreeuwen de dragers van de sweaters en hoodies niet de liefde voor een muziekgroep uit, maar wel de liefde voor een streek, namelijk Ieper en de Westhoek.

Community wear heet het fenomeen en de laatste tijd zie je het niet alleen bij bands. Je hebt het ook van films, politieke partijen, automerken, organisaties … en steeds vaker dus ook van steden en gemeenten. In Antwerpen en Gent zijn de sweaters en hoodies al goed ingeburgerd. Het was tijd dat de Ieperlingen ook eens konden tonen dat ze trots zijn op hun stad. Ennih?