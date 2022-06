Tielt in brand

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Voor mij ligt een boek met als titel: Tielt brandt. Ooggetuigen 1940. Eronder een tekening van de markt, waarvan bijna alle gebouwen afgebrand zijn, ook café Cambrinus – dat vandaag weer tot leven is geroepen naast café De Arend. Naam van de auteur: Jan Vandermeulen. Hij is in Tielt niet alleen bekend als huisarts, maar ook – en zelfs daarbuiten – als kenner van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hij heeft daarover al meerdere publicaties op zijn naam, maar dit vind ik met voorsprong de meest indrukwekkende. Het gaat om verhalen van ooggetuigen die Jan persoonlijk heeft gekend of kent: patiënten van hem die hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog hebben verteld. Dat maakt het boek zo beklijvend om te lezen: ik ken weinig werken over WOII die je zo het gevoel geven dat je er écht bij bent.

Ik ken weinig werken over WOII die je zo het gevoel geven dat je er écht bij bent

Ik geef een voorbeeld: Denise Braeckevelt (1929) woont tussen familie Dooms en café De Spiegel nabij de Markt: ‘We hebben daar drie dagen in onze kelder geleefd. En d’er waren daar nog mensen van Visé bij, en van Leuven. Gelukkig hadden we elektriek in de kelder. Maar dat daveren in de kelder als er geschoten werd, was niet om uit te staan. Vader wilde meer weten. In al dat gedaver ging hij ne keer naar boven door het venster aan de straatkant kijken, zogezegd om te weten of het nog brandde op de Markt. Maar plots werd hij beschoten, dwars door het venster. ’t Was rap gedaan met curieus zijn.’

Vandermeulen vertelt in het voorwoord van zijn boek ook dat hij altijd gulzig is geweest naar verhalen van zijn familie. Hij heeft dan ook zijn eigen stukje familiegeschiedenis opgenomen onder de rubriek ‘In huize Vandermeulen’. Het is een van de hoofdstukken van het boek dat me het meest is bijgebleven. Ik raad iedere Tieltenaar aan dit boek te kopen: u zult versteld staan. Mijn felicitaties aan dokter Vandermeulen voor dit titanenwerk.