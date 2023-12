Thermae Palace: hopen dat dit sprookje niet te mooi is om waar te zijn

Op iets minder dan een jaar voor de verkiezingen komt deze meerderheid met een reddingsplan voor Thermae Palace. Het is een (witte) olifantendracht geworden, maar dat heeft alles te maken met het torenhoge prijskaartje van het restauratie- en renovatieproject. Ook de vorige meerderheid was er jaren mee zoet en beet er de tanden op stuk. Nee, simpel is dit echt niet. Maar in dit reddingsplan zit alles wat erin moet zitten: een renovatie van de hele site, zowel de Thermen als de iconische Gaanderijen. Verder een klassehotel mèt wellness, waardoor de Thermen weer aanknopen bij hun oorsprong als kuuroord of ‘thermaal instituut’. En een verhuizing van Mu.ZEE, waardoor het – de laatste jaren erg succesvolle – museum een extra aantrekkingspool betekent voor de bekendste site van onze kust en er een nuttige invulling aan biedt.

We hopen vurig dat dit sprookje niet te mooi is om waar te zijn. Er blijven immers nog veel vragen. Minister-president Jambon betwijfelt in het Vlaams Parlement openlijk of de gebouwen wel groot genoeg zijn om het museum te herbergen. Jambon is niet zomaar een toeschouwer: als minister van Cultuur is hij de voogdijminister van Mu.ZEE en bovendien is de Vlaamse overheid eigenaar van de gronden en een belangrijke medefinancier van het project. Hoe dan ook kan de stad nog niet zeggen waar het museum exact komt.

Bovendien moet een deel van de astronomische kostprijs van 134 miljoen euro betaald worden met de opbrengst van een nieuwbouw op de parking kant renbaan. Het is opmerkelijk dat daar zal gebouwd worden, want aan de andere kant gebeurt net het omgekeerde: daar wordt het oude zwembad afgebroken om de Gaanderijen weer volop te laten gloriëren. Maar over wat er precies komt en hoe groot het wordt, is nog geen duidelijkheid.

Ondanks de aankondiging van deze week vrezen we dus dat er nog wel wat water naar zee zal vloeien voor de restauratie van de Thermen kan starten. Maar we blijven positief en duimen dat deze week een beslissende stap in de goede richting is gezet.