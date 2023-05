Vandaag viert het Europese continent Dag van de Buren. Het initiatief werd een jaar voor de laatste millenniumwissel opgericht in Parijs. De laatste vrijdag van mei heeft sindsdien als doel om buren bij elkaar te brengen en onverschilligheid en eenzaamheid tegen te gaan. Dat mag wel eens belicht worden, vind ik. Onze maatschappij kan best wat meer naastenliefde en sympathie gebruiken.

In Waregem kan je al enkele jaren een promopakket met feestvlaggen, vuilniszakken en spelmateriaal aanvragen om een buurtfeest te organiseren. Er bestaat zelfs een feestcheque van 150 euro. Nieuw dit jaar is dat straatvrienden hun Buur van het Jaar kunnen nomineren. Een mooie manier om iemand in de bloemetjes te zetten.

Dat we Woaregems of een ander Vlaams dialect – en geen Duits – met elkaar kunnen babbelen, hebben we onder meer te danken aan de duizenden buitenlandse soldaten die hier de vorige eeuw doorheen Flanders Field hun leven op het spel zetten, en het daarbij ook lieten. De gesneuvelde krijgsmannen uit de United States worden zondag tijdens Memorial Day herdacht op de Amerikaanse begraafplaats.

Voor hetzelfde geld spraken we Duits op Dag van de Buren

En het belooft een bijzondere plechtigheid te worden. De American Battle Monuments Commission, die wereldwijd instaat voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen, bestaat namelijk honderd jaar. Ook de Singing Schoolchildren vieren hun honderdjarig jubileum tijdens Memorial Day, met het zingen van zowel de Brabançonne als The Star-Spangled Banner.

Directeur Richard Arseneault neemt afscheid van de begraafplaats in Waregem. Hij verhuist na vijf jaar naar het Brookwood American Cemetery in de buurt van Londen. De Waregemse Wolf van de week blikt in deze krant terug op zijn verblijf in Waregem.

‘And the star-spangled banner, in triumph shall wave. O’er the land of the free, and the home of the brave.’