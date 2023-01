The sky is the limit: Roeselare mag zich nu het volleymekka van Vlaanderen noemen

Nieuwjaarsrecepties zijn een aangenaam moment om samen te klinken, maar nieuws valt er zelden te rapen. Of toch geen groot nieuws. Dat was gisteravond toch even anders op de bijeenkomst van Knack Volley Roeselare. Vooraf beloofden ze ons de grootste primeur in hun 58-jarig bestaan. Dat schept hoge verwachtingen, maar die bleken meer dan terecht.

Bevo Beobank, dat al jaren goed samenwerkt met Knack Volley, heeft de eerste ploeg van Hermes Oostende overgenomen. Dat betekent dat vanaf het seizoen 2023-2024 Roeselare zowel een heren- als damesteam in de hoogste klasse van het Belgische volleybal heeft. Knack Volley Roeselare en Bevo Beobank Roeselare richten bovendien samen het volleybalcollectief Volley#VANRSL op en gaan een nog nauwere samenwerking aan met als doel beide clubs groeipotentieel te bezorgen en Roeselare nog nadrukkelijker als volleybalhoofdstad van België op de kaart te zetten. We waren al dé absolute top in het volleybal en doen er nu nog eens een schepje bovenop. The sky is the limit. De andere clubs kunnen er alleen maar naar kijken.

“Roeselare telt nu meer dan ooit mee als sportstad”

De komst van de damesploeg is alvast een absolute verrijking voor Roeselare als sportstad. Een mooie aanvulling voor bijvoorbeeld ‘de koers’. Afgelopen week raakte daarbij nog bekend dat Dwars door Vlaanderen, dit jaar op woensdag 29 maart, opnieuw op het Stationsplein start. Logisch en ook iets dat we hier in deze opinie al meteen na de vorige editie opperden. De start aan het station komt er door de werken aan de Botermarkt en dat bleek een meevaller. Binnenkort hebben we ook nog de Grote Prijs Jempi Monseré, een nieuwe editie van het Natourcriterium en natuurlijk de vele collecties in Koers.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere sportieve stappen die gezet worden in onze stad. Denken we maar aan de vermodernisering van Schiervelde aka The Nest, met dank aan Club NXT, of de opwaardering van de sporthallen voor de meer recreatieve sporters. Meer dan ooit is duidelijk dat Roeselare op sportvlak meetelt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de individuele prestaties van Alexander Doom en Stoffel Vandoorne die zich elk in hun eigen discipline bij de beste van de wereld tonen.