The sky is the limit? Niet in Brugge! Is het je nog niet opgevallen dat er in dit realityprogramma op Play4, dat de strapatsen van rijke Vlamingen volgt, nog geen Bruggeling aan bod is gekomen? Lopen die superrijke Bruggelingen niet graag te koop met hun weelde en WAGs? Of bestaan ze niet?

De kans dat we ons ooit zullen kunnen vermaken met en vergapen aan de extravagante levensstijl van de Brugse rich and famous op tv, wordt alsmaar kleiner. Want in Brugge is er nauwelijks nog ruimte om te ondernemen. Vandaar dat het stadsbestuur het Beleidsplan Ruimte Brugge opgesteld heeft. Dat moet voor de komende decennia vastleggen wat open ruimte blijft en welke percelen nog kunnen dienen als industriële zones.

Dat masterplan bepaalt hoe Brugge er in 2050 zal uitzien. Wekt het verbazing dat natuurvereniging vzw Groen zich kant tegen de aantasting van de groene gordel rond Brugge, terwijl ondernemers klagen over het tekort aan bedrijventerreinen?

Hoogbouw

Diezelfde tweespalt zien we in het debat over hoogbouw. Vergalt een woontoren in Sint-Pieters het unieke zicht op het Brugs UNESCO werelderfgoed? Of zal Brugge in de toekomst verplicht worden om in de randgemeenten in de hoogte te bouwen om niet nog meer openbare ruimte aan te snijden en om woningen betaalbaar te houden? De vergrijzing noopt de stad tot maatregelen die jonge gezinnen lokken.

Op papier oogt het Beleidsplan Ruimte mooi. Geen enkel woonuitbreidingsgebied zal nog aangesneden worden, door de vergrijzing en de toename van de eenoudergezinnen moet de beschikbare woonruimte zuiniger, slimmer en efficiënter ingenomen worden.

Gas terug

Dagdagelijkse voorzieningen moeten ‘onder de kerktoren’ aangeboden worden. Slechts drie plekken kunnen nog een grote ‘transformatie’ (lees: hoogbouw) ondergaan: Zeebrugge, de stationsomgeving en het kaaidistrict. Maar onder druk van de erfgoedverenigingen neemt het stadsbestuur veiligheidshalve gas terug: geen vergunning voor een woontoren zolang UNESCO geen positief advies gegeven heeft…