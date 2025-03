“Telkens weer ben ik getuige van de passie, emotie en het enthousiasme”

Carnaval is meer dan een verkleedfeest of een feestweekend boordevol plezier. Het is voor heel wat mensen een uitlaatklep van creativiteit, een mooi voorbeeld van teamwork en het resultaat van maanden hard werk. De organisatie van het Keikoppencarnaval doet een warme oproep: “Carnaval haalt creativiteit en levendigheid naar boven. Proef en beleef carnaval eens, en geef het een eerlijke kans.”

Voor deze krant mag ik me al enkele jaren laten onderdompelen in de carnavalsvreugde. En telkens weer ben ik getuige van de passie, de emotie en het enthousiasme waarmee carnaval hier wordt beleefd. Van de eerste confettislierten tot de laatste polonaise: het organiserende Keikoppencarnaval en de Poperingse carnavalsverenigingen dragen hun steentje bij om van het Keikoppenweekend een succes te maken.

Mijn persoonlijke hoogtepunt? De Kindercarnavalstoet! Zo’n 1.500 stralende kinderen die verkleed en gewapend met zakken vol confetti, en tonnen energie door de Poperingse centrumstraten trekken. Een feest dat meteen de toon zet voor het carnavalsweek.

Ondertussen zijn de nieuwe Prins en Prinses Carnaval van onze Hoppestad gekozen en staat het carnavalsweekend bijna voor de deur. Ook dit jaar pakt de organisatie weer uit met een mooi carnavalsprogramma met de bekende Kindercarnavalsstoet, het Masjer’n, de driesterrencafés, de Keikoppencarnavalsstoet… Laat jij je binnenkort meeslepen in de carnavalsvreugde?