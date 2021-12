Tegen dit KV Kortrijk had Yves Vanderhaeghe ook gewonnen

De criminelen die vuurpijlen gooiden in het vak van de Antwerp-supporters en de Charleroi-supporters: meteen gevangenisstraffen! De imbecielen die op Beerschot en Standard het veld oprenden: snel jarenlange stadionverboden! Pas dan kunnen we weer normaal voetballen.

Wat zou Yves Vanderhaeghe zaterdagavond in zijn zetel hebben gedacht toen hij ‘zijn’ Cercle op televisie zag winnen op Kortrijk? “Tegen dit KVK had ik ook gewonnen…”? Terecht. Maar, eerlijk is eerlijk, de Cercle-spelers toonden zich onder de meewarig onthaalde nieuwe coach Dominik Thalhammer even gretig als onder hun geliefde vorige coach en ‘zijn’ powerplay opent perspectieven: de Oostenrijker verdient nu alvast het voordeel van de twijfel.

En zou Elsner op Sclessin, in brand na de smadelijke 0-3 tegen Charleroi, zondagavond zijn schielijk vertrek bij KVK nog niet hebben betreurd? 7 op 21… Precies even mager als de 7 op 21 die Belhocine, door Leterme “een minstens even goede coach als Elsner” beoordeeld, intussen neerzette met KVK. Zijn ploeg voetbalde zaterdag zo armzalig dat stilaan kan gevreesd dat de Veekaa nog een moeilijk seizoen staat te wachten, als het tegen OHL en in Oostende weer misloopt.

Overigens: de euforie gezien bij Blessin na de overwinning van KVO, na zes opeenvolgende nederlagen? Het is een hell of a job, vraag maar Vanderhaeghe, Elsner, Belhocine, neem er nog steeds maar Dury bij ook. Maar de Duitser van KVO krijgt terecht veel krediet. Net zoals Philippe Clement, bij Club Brugge zijn de twijfels na drie opeenvolgende overwinningen alweer weg. Dinsdag op PSG (niet meteen in vorm én toch al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League) beter doen dan Leipzig (City is ook al geplaatst maar is consistenter): het is heus niet onmogelijk. Maar dan moet het defensief beter, 22 tegengoals in de laatste zeven matchen is echt niet normaal. Maar het kàn!