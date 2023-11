De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft tweewekelijks een inkijk in haar leven.

Regen, regen en nog eens regen. ‘Altijd november, altijd regen, altijd dit lege hart, altijd’, dichtte J. C. Bloem. Zeggen dat november mij met een leeg hart opzadelt, zou overdreven zijn, maar ik denk dat er maar weinig mensen zijn bij wie de duistere dagen niet op het gemoed werken.

Het is misschien daarom, door het troosteloze schouwspel buiten, dat er ten huize De Craemer nu al een kerstboom staat. Ik weet het: het is vroeg. Ik heb altijd gewacht tot Sinterklaas was gekomen, maar nu had ik dus, door het slechte weer, vroeger nood aan wat extra gezelligheid. Want gezellig is het toch, die vele lichtjes en het vooruitzicht van straks weer pakjes onder de boom.

“De kerstboom vroeger zetten, maakt je gelukkig”

Op Twitter is er een hashtag voor mensen die hun kerstboom te vroeg zetten: #TeamKerstboom. En we zijn met meer dan je zou denken. Ik las eergisteren in Libelle dat uit onderzoek blijkt dat je kerstboom vroeger zetten je gelukkig maakt. Dat zeggen wetenschappers van ‘The Journal of Environmental Psychology’. Kerstversiering doet je terugdenken aan je onbezorgde kindertijd. En daardoor heb je het gevoel dat je ook even geen zorgen meer hebt. De kerstversiering vroeger van zolder halen, heeft ook een invloed op hoe mensen je zien. De twinkelende lichtjes tonen aan dat je een gezellig, vrolijk en toegankelijk persoon bent.

Dat een kerstboom me doet terugdenken aan mijn jeugd, klopt in elk geval. De boom versieren was iets wat we met het hele gezin deden. En die traditie heb ik in zekere zin verdergezet. Nog steeds komen mijn ouders elk jaar mijn lichtjes in de kerstboom hangen. Daarna: klaaspaarden met warme chocolademelk. Meer heb ik niet nodig.