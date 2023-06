Tandwieltje bij

Vanaf augustus krijgen we een machtswissel in het Kortrijkse straatbeeld. Na drie jaar kan de Kortrijkzaan straks opnieuw rondtoeren op de groene tweewielers van het Evergemse deelfietsenbedrijf Mobit.

Mobit deed al eens eerder zijn intrede in de stad, in september 2017, maar werd opzijgeschoven nadat het in 2020 een dossier vergat in te dienen. In de plaats kwamen 200 oranje fietsen van het Deense Donkey Republic. De wissel kwam er ook omdat het bedrijf uit Kopenhagen wel werkte met vaste drop-offpunten, om de wildgroei aan deelfietsen tegen te gaan.

De keuze voor Mobit is geen verkeerde, zeker niet met oog op het deelfiets-netwerk

De nieuwe samenwerking met Mobit lijkt een sprong terug in de tijd, maar dat is het niet. Ook Mobit werkt tegenwoordig met drop-offpunten en bovendien is het bedrijf al enkele jaren aanwezig in alle andere steden en gemeenten van intercommunale Leiedal. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts liet ook verstaan dat het prijskaartje gevoelig lager ligt.

Geen tramcultuur

Met de deelfietsensaga lijkt het mobiliteitsproject zijn doel voorbij te schieten. In een stad waar meer dan 15.000 studenten dagelijks van kot of station naar de campus moeten pendelen, kunnen er niet genoeg deelfietsen zijn. Akkoord, er zijn al de (peperdure) elektrische deelfietsen, en er zijn ook Blue-bikes beschikbaar aan de achterkant van het station.

Toch staat Kortrijk, ondanks de ambitie om zich als fietsstad op de kaart te zetten, zeker op het vlak van aanbod van duurzame vervoersmiddelen nog ver verwijderd van een stad als Gent. In Oost-Vlaanderen koos men er in 2022 nog voor om naast de 500 fietsen van Donkey Republic ook 200 tweewielers van Mobit en 750 bak- en elektrische fietsen van het Brusselse Dott aan te bieden.

Goed, met meer dan 82.000 studenten speelt Gent – als hogeschool- en universiteitsstad – op een ander niveau. Maar in tegenstelling tot Gent heeft Kortrijk bijvoorbeeld géén uitgebreide tram- en buscultuur.

Kortom: de keuze voor Mobit is dus geen verkeerde, zeker niet met het oog op de uitbreiding van het netwerk. Toch moet Kortrijk qua aantal deelfietsen in de stad en zijn deelgemeenten nog een stevig tandwieltje bij steken.