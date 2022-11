Straks overal statiegeld aan de kust?

Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe gooit de knuppel in het hoenderhok. Na een piloottest in zijn eigen gemeente stelt hij voor om een gezamenlijk proefproject op te starten met alle kustgemeenten omtrent statiegeld. Uit een exclusieve rondvraag van KW blijkt dat de animo voor dat voorstel ver te zoeken is.

Het voorstel van Steve Vandenberghe heeft de verdienste dat het er is. Het initiatief waarmee Bredene enkele maanden geleden op de proppen kwam, is opnieuw talk of the town aan de kust en die pluim mag de burgervader op zijn hoed steken. Alleen is de vraag of het voorstel voldoende lokale draagkracht heeft om ook effectief levensvatbaar te zijn.

De meeste kustgemeenten zijn in se niet tegen het voorstel, maar vinden het lokale niveau niet geschikt om het voorstel uit te rollen. Veel collega-burgemeesters verwijzen naar een hoger echelon, in dit geval Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij liet eerder al weten dat ze eind dit jaar een beslissing wil nemen over de invoer van een statiegeldsysteem om dat dan uit te rollen tegen 2025. Benieuwd of er binnenkort nieuws van dat front te verwachten valt, want dergelijke politieke beloftes zijn wel vaker bij beloftes gebleven.

Burgemeester Steve Vandenberghe heeft de verdienste dat hij aan de boom schudt

“In badplaatsen met een station stappen mensen met flesjes en blikjes uit de trein of ze kopen die in grootwarenhuizen voor ze naar het strand trekken. Daar is dan geen statiegeld op en dan is het probleem van zwerfvuil niet opgelost. En dat gaat ook ten koste van de lokale handelaars”, is een interessante opmerking in het debat. “Dit is louter een reclamestunt van burgemeester Vandenberghe”, is een andere stem in de discussie. Die is in elk geval urgenter dan ooit, gezien de klimaatverandering. Alle beetjes kunnen helpen, ook de recuperatie van blikjes en flesjes. Het zal ons in elk geval verder helpen dan politieke recuperatie.