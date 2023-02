Ik hoop je vanavond om 18 uur te zien bij de stiltecirkel aan het Nieuwerck naar aanleiding van de ‘viering’ van het feit dat de Russen al een jaar terug Oekraïne zijn binnengevallen voor hun speciale operatie. Ondertussen weet iedereen dat het een vuile oorlog is geworden die niemand spaart.

Als inwoners van de vredesstad zouden we allemaal uit ons kot moeten komen om aan de wereld te tonen dat Ieper massaal deze invasie en vernietiging veroordeelt. We deden dit al op kleinschalige manier met muzikale protestmomentjes op donderdagavond, maar die worden nu stopgezet door de stad. Dat lazen we alvast in een deugddoende bedankingsmail die alle deelnemende muzikanten en groepen toegestuurd kregen van de initiatiefnemer Filip Deheegher, deskundige vrede en ontwikkeling voor de vredesstad Ieper. Gisteren was er het laatste georganiseerde muzikale verzet op donderdagavond om 18 uur.

Vandaag, vrijdag 24 februari, zal er dan 15 minuten stil verzet zijn, die begeleid zal worden door beiaardklanken van Ludo Geloen. Of ze die in Kiev of Moskou zullen horen, betwijfel ik, maar wie weet krijgt dit initiatief internationale weerklank door de pers en ontstaan er gelijkaardige initiatieven om het Oekraïense volk te steunen.

Dat deze oorlog ook onze portemonnee treft, moet ik u niet meer vertellen. Iedereen kent intussen zijn energierekening. De aanbiedingen voor groepsaankopen vullen weer onze mailboxen, ook ik heb erop ingetekend. Mijn voorstel is nu binnen. Waar ik tot voor de crisis toekwam met 130 euro voor gas en elektriciteit (vast contract bij Engie), heb ik uit voorzorg mijn voorschot opgetrokken naar 200 euro. Mijn nieuwe voorstel (met variabel tarief bij Mega) komt op 3.646,62 euro (2.577,71 voor gas en 1.068,91 voor elektriciteit). In vergelijking met het actuele marktaanbod is dat 1.042 euro goedkoper (of een besparing van net geen 87 euro per maand). U vaart er hopelijk dus ook wel bij door dit stukje te lezen.