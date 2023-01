Sterke persoonlijkheid, die rechtop bleef in politiek moeilijke periode

Ik ben te jong om de vorige week overleden Julien Goekint nog als burgemeester te hebben gekend in mijn journalistieke loopbaan, maar ik kende wel zijn reputatie van bulderende burgemeester toen ik hem zo’n 15 jaar geleden voor het eerst contacteerde voor een dubbelinterview met zijn kleinzoon Quinten, die toen net politiek actief was geworden. Die reputatie werd meteen bevestigd. “Geen sprake van”, klonk het kwaad aan de telefoon. “Ik heb veel meer kleinkinderen.” Die weliswaar norse reactie had ook iets heel rechtvaardigs: al mijn kleinkinderen zijn gelijk voor mij.

Niet zo veel later kon ik Goekint wel strikken voor een interview, naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag. Hij herinnerde zich het telefoontje nog en kwam er op terug. “Ik ben daar wat hard geweest. Ik had je moeten terugbellen om een en ander beter uit te leggen”, klonk het verontschuldigend. Waarna ik kennismaakte met een uiterst aimabel man, met wie ik een al even fijn gesprek had toen hij 90 werd. Het sluit perfect aan bij hoe anderen Goekint ervaren hebben: hard op het eerste gezicht, maar eigenlijk met een warm hart.

Julien Goekint was burgemeester in een politiek moeilijke periode. Met zijn krappe meerderheden liep het pad niet altijd over rozen, maar mede dankzij zijn sterke persoonlijkheid kregen ze toch een en ander voor elkaar en bleef hij liefst 17 jaar aan het hoofd van de stad, ook nadat de socialisten zijn CVP hadden voorbijgestoken als grootste formatie. De laatste jaren zijn stadsbesturen serieus opgewaardeerd – ook in financiële middelen – en zijn burgemeesters van centrumsteden vaak nationale boegbeelden. Dat was toen niet het geval en ook dat verklaart de context waarin Goekint destijds opereerde.

De laatste jaren groeide de waardering voor het burgemeesterschap van Goekint. “Ik kom weer in de mode”, zei hij daar zelf over in het interview bij zijn 90ste verjaardag. “Politiek is een harde wereld, omdat het niet altijd eerlijk is”, was de conclusie die hij toen ook al had getrokken. Hij heeft zich er toch meer dan staande gehouden.