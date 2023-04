Stati(e)sch

Megalomaan en te duur. Zo omschreef het VVIA de plannen voor het stationsgebouw in Kortrijk. In die plannen maakt het oude gebouw plaats voor een groener, combimobiel en duurzaam station.

Dat het station dringend aan vernieuwing toe was, daar is iedereen het over eens. Het gebouw oogt dan wel monumentaal aan de voorzijde, binnenin ziet het er versleten uit. Neem je in het (deels) gloednieuwe station in Gent de trein naar Kortrijk, dan voelt het alsof je in vijfentwintig minuten van een futuristische plek naar de naoorlogse periode bent terug gespoord. Letterlijk dan, want het stationsgebouw dateert al van 1956, en is sindsdien haast statisch gebleven.

Het is ook een eeuwenoude discussie tussen nostalgici en innovators: is wat oud is per definitie aftands en te vervangen? Uiteraard niet. Meer zelfs, monumentenzorg is essentieel in de historische overlevering. Het station in Kortrijk kón dan ook gerestaureerd worden, maar men koos ervoor om drastischer in te grijpen.

Dienstregeling

Een drastische keuze die 89 miljoen euro zal kosten. Dat is bijna 30 miljoen meer dan de vooropgestelde prijs voor de renovatie van Gent-Sint-Pieters. In budgettair krappe tijden is dat zeer ongelukkig. Tegelijk is het argument dat Infrabel beter meer geld zou pompen in de gewraakte dienstregeling verdedigbaar, maar ook wat populistisch. Bij de aanpassing aan het beheerscontract eind 2022 stelde Infrabel nog dat er niet bespaard zou worden op de aanwerving van personeel en de levering van nieuwe treinstellen, twee sleutelindicatoren voor een betere dienstregeling.

Neen, het mag duidelijk zijn dat ook na de voorstelling van het definitieve ontwerp het stof over het nieuwe stationsgebouw in Kortrijk nog lang niet is gaan liggen.