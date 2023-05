Snelle en duidelijke communicatie is altijd de beste

In Raversijde zijn de gemoederen verhit rond onder meer het schadelijke goedje PFAS, dat er verontrustende hoeveelheden in de grond zou zitten. Ook het proefdraaien van helikopters en het schrappen van een bus door de wijk vanaf 1 juli zorgt voor ontevredenheid. Burgemeester Bart Tommelein en zijn schepenen moesten spitsroeden lopen om het kritische publiek te trotseren op een woelige infovergadering. Het stadsbestuur krijgt de wind van voren en dat op een punt waar deze meerderheid het verschil wil maken: de communicatie met de burger.

Het valt op dat de omstreden punten allemaal te maken hebben met dossiers waar de stad niet – of niet alleen – over beslist. In het PFAS-verhaal zijn verschillende diensten van de Vlaamse overheid aan zet en dat verklaart wellicht voor een stuk waarom de een gewacht heeft op de ander. Toch zal de stad hier lessen uit moeten trekken en dat lijkt de burgemeester ook wel te beseffen. Zeker als de volksgezondheid mogelijk in het gedrang is, worden mensen ongerust en is er nood aan klare communicatie. En dan doet het stadsbestuur er goed aan daar zoveel mogelijk op te anticiperen, ook al heeft de stad niet alles zelf in handen.

Het blijft een moeilijke afweging tussen nodeloos ongerust maken en duidelijk communiceren. Maar de kranten – ook de onze – berichtten al in juni 2021 over mogelijke PFAS-verontreiniging in Oostende, onder meer rond de luchthaven. Als dan in maart 2023 een brief in de bus valt dat je best geen zelfgekweekte groenten of eieren van de eigen kippen eet, dan hakt dat erin bij de mensen en krijgen ze het gevoel dat het sneller kon. Overigens hopen we natuurlijk met zijn allen dat de onderzoeksresultaten, die eind dit jaar bekend zouden zijn, geruststellend nieuws zullen brengen. Maar ook mocht dat niet het geval zijn, is het best om snel en duidelijk te communiceren. Dat blijkt uiteindelijk toch altijd het beste.