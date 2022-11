Slapeloze nachten

Nog niet zo lang geleden liep Dominique Persoone een weekje rond op onze redactie. Als interim-hoofdredacteur mocht de West-Vlaams Ambassadeur deze krant maken. Er waren die week geen taboes, over alles kon en mocht geschreven worden – zolang het maar naar rock ’n roll rook.

Curieus als we zijn, vroegen we hem ook eens naar zijn ongezouten gedacht over Ventilus. Het omstreden hoogspanningsproject dat windenergie vanop zee aan land moet brengen en door het hart van onze provincie snijdt. Zat hij in het kamp ondergronds of mocht het voor hem gerust bovengronds. Wel… Ventilus? Daar had de Brugse chocolatier nog nooit van gehoord. Een kleine oogopener voor deze hoofdredacteur, dat kan ik je wel zeggen.

“Niet iedereen in West-Vlaanderen ligt wakker van hoogspanningspylonen”

Niet iedereen in West-Vlaanderen ligt wakker van hoogspanningspylonen. Maar dat betekent niet dat geen enkele West-Vlaming er zijn slaap voor laat. Integendeel. En dat zal sinds maandagavond niet gebeterd zijn. Toen tweette minister Somers met een handvol tekens wat volgens hem in het 12 pagina’s tellende rapport van de Duitse prof Westermann stond. “Alleen de bovengrondse optie is haalbaar en realistisch.” Betekent dit dat de Vlaamse regering nu voluit groen licht geeft voor het hier gecontesteerde scenario? Na Open VLD en N-VA moet vooral CD&V nog haar zegen geven… De komende dagen moet duidelijk worden hoe haar lokale burgemeesters uit de hoek zullen komen en hoe Hilde Crevits maandag al dan niet zal reageren.

Er is al heel wat inkt gevloeid over Ventilus en het laatste woord is er nog lang niet over geschreven. In een nationale krant liet een opiniemaker deze week optekenen dat het niet prettig zal zijn om een hoogspanningslijn boven je hoofd te hebben, maar dat het niet meer is dan dat. ‘Het verzet mag nu stoppen.’ Wat zoveel wil zeggen als: stop met ‘trunten’ daar in West-Vlaanderen. Je zal er maar van wakker liggen…

Wij zijn heel curieus hoe dit verder zal lopen. Komt er een concreet traject? Hoeveel gezinnen wonen daar? Er zou zo’n 12 kilometer ondergronds kunnen: waar zou dat dan best zijn? En wat als er uiteindelijk toch dikke kabels boven iemands hoofd komen? Krijgen die dan een extra royale vergoeding zodat ze eventueel kunnen verhuizen naar een nieuwe thuis? Na al die slapeloze nachten zou je hen dat van harte toewensen.