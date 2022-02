Schreuder en Belhocine hebben eigenlijk hetzelfde probleem

Of Mazzu even Schreuder en Belhocine kan komen uitleggen dat balbezit niet heilig is?

De coach van Club zag in de eerste helft een dominant Club, wij zagen een stroef Club, zeer zoekend naar vloeiende combinaties en doelgevaar. Schreuder telde vier kansen, wij zagen maar één échte – Roef redde. En na de rust, afgezien van de goal van CDK (op corner…) ook maar één, Adamyan stuitte op Roef. Ondanks dat zogenaamde “goede” Club wisselde Schreuder aan de rust opnieuw Vormer en Dost en schoof hij Odoi in 90 minuten op vier verschillende posities maar veel pijn kon Club Gent niet doen. We zijn nog steeds op zoek naar de juiste formatie, aldus de coach.

De juiste formatie voor Club, dat zal toch iets sneller moeten vooruitgaan

– 3-5-2 of toch maar 4-3-3, achterin Mechele of Hendry, op het middenveld Balanta, Rits of Vormer op de 6, in de spits Dost (ben je niets mee als hij niet scoort) of Adamyan (meer diepgang) of toch maar weer CDK…? De kloof met het wonderlijke Union is al 12 punten, maar zorgwekkender nog is de staat van de landskampioen: dit seizoen nog maar heel uitzonderlijk de machine van vorig jaar. Balbezit is niet heilig.

Ook de coach van KV Kortrijk wees na de 1-3 nederlaag tegen STVV op 74 % balbezit. Maar, zelfde probleem: te weinig echte kansen, te weinig afwerking. Te weinig Selemani ook. Misschien ook teveel van hetzelfde: Kadri, Torpe, Benchaib… maar het is nu vooral hopen dat Henen wél makkelijker scoort dan Badamosi. Het dient gezegd: de prestatie van de B-ploeg tegen Antwerp was verbluffend, de Veekaa verdiende toen winst. Maar intussen 3 op 18, het is maar dat de concurrenten ook niet meteen consistent presteren of de ambities op top 8 mochten nu al worden opgeborgen. Beerschot lijkt de ideale volgende tegenstander voor herstel.

Oh ja, Zulte Waregem, intussen al 2 op 12. En opnieuw maar weinig weerbaar in Genk – het is veel zeggend dat de heropgeviste Govea na de match door Simons het lichtpunt werd genoemd. Maar de tweede goal van Genk, zoals Thorstved vrij mocht aanleggen, is zorgwekkend. Alweer 5 tegengoal op twee matchen, 54 in totaal (evenveel als Beerschot), de defensie blijft een zorgenkind. Essevee telt nog steeds maar twee punten voorsprong op de voorlaatste, het wordt in zijn inhaalmatch tegen KVO (mag ook nog niet gerust zijn) al van moeten. Of het wordt nog dikke miserie.