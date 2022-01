Schreuder, de juiste man? Afwachten. Maar het juiste moment, dat is zeker

Alfred Schreuder dus. Nu nog op Spaanse oefenvelden, volgende week zaterdag op Jan Breydel tegen STVV voor het eerst in de dug-out. Daar zou, indien publiek was toegelaten, veel volk naar gaan kijken. Een nieuwe wind, na 2,5 jaar Philippe Clement aan de zijlijn. Twee jaar kaarsrecht, de afgelopen maanden toch al wat meer gebogen. De versleten heupen konden het niet zijn, want hij trok vorige week op skivakantie.

Het liep niet meer zo soepel met Club, de kampioenenmaker was niet langer onaantastbaar. Regelmaat en intensiteit waren weg (met het verlies tegen Cercletje als absoluut dieptepunt), rare tactische keuzes, de polemiek rond Vormer… Peoplemanager Clement, wiens verdiensten voor Club niet genoeg kunnen worden onderstreept, was zijn kleedkamer aan het verliezen, zo heette het. Al zette de spelersgroep zich nooit echt af tegenover de coach.

Of toch. Eentje. Wesley Moraes. Dat kan blijken uit een interview half november dat onze Christian Vandenabeele met de Braziliaanse spits had. En waarin hij zijn gal uitspuwde. Clement hield – terecht, Wesley had een spiegel nodig én er was al genoeg onrust – de publicatie van het interview tegen.

Zijn keuze

Maar Clement is weg en Wesley is weg, nu toch één passage uit het interview: “Het is zijn keuze. Hij beschikt over nog meer goeie spelers, maar… Ik deed alles voor deze club, die voor mij de recordsom van 25 miljoen euro ontving! Dan komt hij mij op Anderlecht na de opwarming in de kleedkamer zeggen dat ik niet op de bank zit maar in de tribune.”

De spelersgroep zette zich nooit af tegen Clement. Of toch. Eentje: Wesley

“Ik heb een douche genomen en ben in de tribune in de buurt van mijn vrouw gaan zitten. Ze zei: Blijf kalm, je tijd komt nog wel, dit zal je niet kapot maken. Na de match ben ik naar huis gegaan. De coach is de baas. Wat kan ik tegen hem zeggen?”

Wesley is intussen al weg. Of hij wél kansen zou hebben gekregen van Schreuder, is maar zeer de vraag. De spits had wellicht maar weinig redenen tot uithalen, maar het geeft toch wel aan dat het niet allemaal rozengeur was de laatste maanden in de Brugse kleedkamer.

“Schreuder is de juiste man op het juiste moment”, aldus Vincent Mannaert. De juiste man moet nog even worden afgewacht. Maar het juiste moment lijkt wel zeker, dan mag de ceo nog zeggen dat Club liever tot het einde van het seizoen met Clement was doorgegaan. In juli had Clement ook al een passage uit een interview laten schrappen. In dat interview had hij gezegd: “Misschien blijf ik wel héél lang bij Club.” Ook voor hem was Monaco het juiste moment.