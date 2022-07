Hoeveel zou een pintje kosten in Bredene? Ik heb geen idee, maar op de wei van Werchter betaal je exact 3,5 euro voor een bekertje festivalbier. 3,5 weken geleden stond ik daar nog eens op het heilig gras… en dat bleek tot mijn eigen verbazing al 16 jaar geleden.

Toen we nog jong waren en nog chirobroeken droegen, hadden we een jaarlijkse afspraak met Herman Schueremans. Schone tijden. Maar ook dure tijden. Met een goed rapport kon je toen nog een toegangsticket verdienen, maar op dag vier werden al eens bekers geraapt om de (grote) dorst te lessen.

En wat hebben we 3,5 weken geleden ontdekt? Dat dit fenomeen zowaar nog altijd bestaat. Verzamel 15 lege bekertjes en de Schuer trakteert met een drankbonnetje. Uit nostalgie zijn we zowaar nog eens beginnen rapen. Heel geestig, tot een vriendin helemaal opging in de race naar plastic en zowaar in vuilnisbakken begon te zoeken… toen werd het hilarisch. Maar soit, het werkt wel. De wei was op het eind van de wilde rit geen vuilnisbelt.

En er is goed nieuws: het strand van Bredene wordt de komende maand zoals de wei van Werchter. Burgemeester Steve Vandenberghe laat de Herman Schueremans in zich los. Hij is het beu dat zijn gemeente overspoeld wordt met zwerfvuil en start een proefproject voor statiegeld op pet-flessen en blikjes. Wie de komende maand op zijn strand lege flesjes en blikjes terugbrengt, krijgt 20 cent per ingeleverd stuk.

Het strand van Bredene wordt zoals de wei van Werchter

Schoon, vinden wij dat. Letterlijk en figuurlijk. Maar laat ons eerlijk zijn: het is vooral symbolisch. Een druppeltje op een plastieken plaat. Want wie nu snel met zijn pmd-zak naar de kust wil vertrekken, moeten we teleurstellen. Het geldt enkel voor ter plaatse gekocht ‘afval’. De burgemeester van Bredene – sinds jaar en dag dé pleitbezorger van statiegeld in Vlaanderen – zet zo wel op een slimme manier zijn stokpaardje nog eens in de kijker.

We hopen met hem mee dat dit idee eindelijk eens écht op de politieke agenda komt. Want in buurlanden Nederland en Duitsland is al bewezen: dit werkt. Statiegeld op pmd zorgt voor minder zwerfvuil én voor minder opruimkosten. Mooi meegenomen in tijden waar ook onze lokale overheden kreunen door de financiële crisis.

Zo, en dan is het nu tijd voor wat vakantie… en misschien een pintje in Bredene?

Reageren? bart.casteleyn@kw.be