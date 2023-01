Ruud Vormer: afscheid via de nooduitgang

‘No sweat, no glory’, het kon zowaar door Ruud Vormer zelf bedacht zijn. Vijf landstitels, één beker en vier Supercups. De Gouden Schoen van 2017. Een palmares waarmee hij tussen de allergrootsten uit de Brugse geschiedenis komt te staan. Geen afscheid echter door de grote poort waarbij de supporters nog eens uit volle borst ‘Ruud! Ruud! Ruud!’ schreeuwden, zoals ze zo vaak deden telkens hij naar de cornervlag wandelde om een hoekschop te trappen. Eerder een afscheid via de nooduitgang, om een ploeg uit de acute degradatienood te halen.

Het kan verkeren: vorig seizoen streek er in september een heus mediacircus neer in Brugge voor de openingswedstrijd van de Champions League. Messi maakte er zijn Europese debuut bij PSG, geflankeerd door Neymar en Mbappé. Vormer leefde toen in de volle overtuiging dat hij als kapitein Messi zou mogen begroeten, hij bleef echter 90 minuten aan de bank gekluisterd. Het waren de eerste barstjes in de relatie tussen Vormer en Club Brugge. Een jaar later hoeft Vormer niet meer te dromen van het kampioenenbal, hij moet mee de loopgraven in om Zulte Waregem uit het degradatiemoeras te trekken.

Waar is het fout gelopen? Op de leeftijd kan je het niet steken. 34 is nog geen pensioengerechtigde leeftijd als je afgelopen WK zag hoe vrolijk Luka Modric (37) nog ronddartelde. Akkoord, de splijtende infiltraties en vele loopacties van in zijn absolute topperiode zijn wat afgebot maar afschrijven doen we Ruud zeker nog niet. Zijn leiderschap en grinta kunnen een hele ploeg op sleeptouw nemen, net dat vuur miste Club Brugge de afgelopen maanden. Makke lammetjes waren het tegen Sint-Truiden en Leuven, toen Hoefkens op zijn laatste benen liep.

Met Vormer haalt Zulte Waregem een geboren winnaar in de rangen, een speler die de rest moet meekrijgen in dat verhaal. Ruud Vormer gaat zijn rijkgevulde carrière toch niet bezoedelen met een degradatie? De vraag blijft of Vormer snel genoeg wedstrijdfit kan geraken na een jaar waarin hij nauwelijks speelminuten verzamelde. 16 wedstrijden heeft Zulte Waregem nog om de degradatie te vermijden, het is aan Ruud om de weg te wijzen.