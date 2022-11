Ruimte en ravotten

Ik val maar met de deur in huis: mijn ouderlijk huis in de Kunstenlaan 45 staat te koop. Gelukkig zijn mijn beide ouders er nog en schrijven ze nu verder aan hun levensverhaal in een serviceflat van residentie Zilverschoon. De ruime villa met vijf slaapkamers en volledig onderkelderd heeft ons vanaf 1975 heel wat plezier bezorgd in de Kunstenaarswijk waar toen nog bijna geen huizen stonden.

Nu is het nagenoeg volgebouwd, maar je hebt nog meer dan voldoende ademruimte. Toen waren de percelen en huizen nog groot, dat van ons nam 653 m² in beslag. Dat is in nieuwe wijken nu wel anders. Wij hebben nog ten volle kunnen ravotten aan de beek, waar ik ooit inviel en zo volledig met zwarte slijk besmeurd thuiskwam. Gelukkig boden mijn moeder en de tuinslang buiten aan de kelder soelaas om die drek te verwijderen.

Onze ouders gaven ons ruimte en daar zijn we dankbaar voor

Of wat dacht je van kampen bouwen in knotwilgen? Tijdens het bouwverlof durfden we zelfs in tot werfketen omgebouwde autobussen een clubhuis maken. Dat zou nu niet meer denkbaar zijn. Thuis hadden de vier kinderen na verloop van tijd elk een eigen kamer en die was meer dan ruim genoeg, zeker als ik het vergeleek met mijn kamer op peda in de regentaatsopleiding in Torhout.

Ruim kot

Ik was er niet door en ging daarna naar Brugge, waar ik een ruim kot ter beschikking had. Van onze ouders kregen we de nodige ruimte en daar zijn we dankbaar voor. In het begin passeerde achter ons huis ook de spoorlijn 63, die volgens mij toen enkel nog voor goederentransport diende tot ergens in de jaren ‘80. De spoorwegbedding werd het verlengde van onze tuin en in de toekomst zal er een wandel- en fietspad op aangelegd worden zodat je via je achtertuin in een paar pedaalomwentelingen in de Ieperse binnenstad zal staan.

Oude infrastructuren krijgen nieuwe bestemmingen en dat is mooi aan ons verleden, want zo krijgt de toekomst opnieuw vorm. Een huis leegmaken heeft heel wat voeten in de aarde. Gelukkig zijn we met vier kinderen en vulden we elkaar ontzettend goed aan en was de klus in een goeie twee weken geklaard.