De organisatie achter de ‘Radio2 Parkies’, zoals het concept vanaf dit jaar door het leven gaat, liet deze week weten opnieuw de zomerse maandagavonden in Baron Casier van muzikaal ‘spektakel’ te voorzien. ‘Het grootste kleinste, maar gezelligste festival van België’, zo luidt de omschrijving. ‘Naast het inloopprogramma zorgen we avond na avond met een ronkende topnaam voor onvergetelijke momenten.’

Ronkende topnamen en onvergetelijke momenten, tja, als je het zelf zegt. De eerste ronkende topnamen zijn Günther Neefs en de Belgische Eurosong-kandidaat Gustaph. Daar loop ik niet echt warm voor. Maar goed, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Die zin pende ik vorige zomer in deze bijdrage neer na een zwoele maandag in het park. De titel van het stuk luidde: ‘Barslechte Gers Pardoel lokt massa naar Parkies’, en daarmee was alles gezegd.

Zijn optreden was verschrikkelijk. Aan de dansende jeugd en de vele handjes in de lucht te zien, dachten veel stadsgenoten daar anders over. Maar een beetje meezingen op een opgenomen bandje dat afspeelt, en dan nóg autotune moeten gebruiken, dat vond en vind ik piramidaal lachwekkend. Geef zo’n podium liever aan echte muzikanten, die iets kunnen.

Zolang de zon maar schijnt en het bier gekoeld staat…

Het voorprogramma, dat langer duurde dan de hoofdact, werd verzorgd door zanger-gitarist Bram. Een bekwame artiest, maar de covers die hij bracht, kunnen evengoed uit de mond komen van jonge virtuozen uit onze eigen regio. Bovendien zijn er heel wat muzikanten en bands die eigen muziek aan de wereld kunnen voorstellen.

Alle sterke sterren van vandaag zijn ooit begonnen als ongekend en onbemind straatmeubilair, dus die verdienen een duwtje in de rug. Maar mijn oproep om meer lokaal talent in het programma te verwerken, viel in dovemansoren. Des goûts et des couleurs… Zolang de zon maar schijnt en het bier gekoeld staat, keren we tevreden huiswaarts.