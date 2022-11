Roman, Kristof, John… Het voetbal in Qatar moet véél goedmaken

Maandag loting voor de Champions League voor Club. “Benfica: 25 % kans”, zei Simon Mignolet. Juist, evenveel als de kansen voor Club om de groepsfase te overleven. Vandaag, donderdag, is het tijd voor de WK-selectie van bondscoach Roberto Martinez. We zien het wel, we laten de selectie liever over aan ‘onze’ WK-bondscoach Yves Vanderhaeghe, zie verder op pagina 37. Spannend. Alleen…

AA Gent-Club, vorige zondag: dat wansmakelijke spandoek ‘Death to traitors, Yaremchuk Judas’. Miljoenen landgenoten van de Oekraïner leven al maanden in doodsangsten… Verder zijn er nog ‘supporters’ die in de Ghelamco Arena met vuurpijlen schieten naar de eigen doelman. En achteraf ook nog naar de ordediensten. In de match KV Oostende-KV Kortrijk dan weer de KVK-supporter(s) die zo te keer ging(en) tegen de eigen aanvoerder Kristof D’Haene, nota bene een voorbeeld van clubliefde en inzet, waarna de man schreiend het veld verliet. In de amateurreeksen tellen we al meer dan 500 incidenten, waaronder 200 gevallen van agressie. En het gebeurt niet minder bij de jeugd. Vorig weekend werd een spelertje van acht voor ‘zwarte aap’ uitgemaakt.

Lange stadionverboden worden dan geëist voor de hooligans die vuurpijlen afschieten op andere toeschouwers. Neen, op doodslag staan gevangenisstraffen! En waarom volstond voor KVK een verontschuldiging per mail aan D’Haene van de verbale agressor – onder druk van de sociale media nog wel? “Er zijn geen juridische mogelijkheden.” Tja… ‘We keuren het af’ volstaat niet langer. De overheid, de Pro League en de clubs moeten krachtdadiger optreden tegen zij die van het voetbal een ziek wereldje maken.

Waarom hoorden we niks van sancties door KVK zelf?

We staan aan de vooravond van het WK in Qatar, twaalf jaar geleden in bedenkelijke omstandigheden toegekend door de FIFA, puur voor de oliedollars. Dat Qatar de rechten van de vrouwen en de LGBTQ-gemeenschap niet respecteert, was blijkbaar geen issue. Dat er onder de gastarbeiders voor de bouw van de WK-stadions door de hitte en de erbarmelijke werkomstandigheden intussen duizenden doden vielen, ook niet. De documentaire van Rudi Vranckx op Canvas waarin de Afrikaanse gastarbeider John getuigde was schrijnend.

Deze week zei trainer Jürgen Klopp het nog: “Schiet vandaag niet naar de voetballers, men (hij doelde op voetbalbonden, overheden en journalisten) had de toekenning in 2010 veel meer moeten proberen tegenhouden.” Maar toch, ook al is het met een wrang gevoel: laat straks in Qatar toch maar het voetbal winnen. Wij gaan er ook vol voor, straks in Oostende. Als één man achter onze jongens. Rijk en arm, zwart en wit, welke nationaliteit of seksuele geaardheid ook. Omdat het verziekte edele spel veel beter verdient. Het voétbal kan wat goedmaken. Ook een beetje voor Roman, Kristof, John…