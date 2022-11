Rolschaatsen met de groeten van Poetin

Na twee jaar corona-ellende kunnen de Waregemnaars opnieuw zonder zorgen, maskers en verplichte of onnozele maatregelen genieten van de winterse sfeer in het centrum van de stad. Al hebben we meteen andere katjes te geselen. De energiecrisis, die meteen na de gezondheidscrisis opdook, heeft haar weerslag op ons leven en de eindejaarsfestiviteiten in de Belgische steden en gemeenten. Hartelijk bedankt Poetin, met je vulgaire en vernietigende oorlogsdrang en je door Tsjernobyl geaffecteerd voorkomen.

Al hebben de grote energiespelers natuurlijk ook een vinger in de pap, hebzucht is helaas van alle tijden. Maar aan internationale politiek wordt hier niet gedaan, de ministers, oliebazen en de Russische alleenheerser zijn niet geabonneerd op deze krant. Gilles De Bilde ook niet trouwens.

Verwarmen doen we de komende wintermaanden dus met een extra mok glühwein of chocomelk. Voor het eerst zal dat gebeuren terwijl kinderen en enthousiastelingen geen ijs- maar wel rolschaatsen aantrekken om toertjes te draaien onder de tent. Met de grootste discobal van België vliegen we meteen terug naar de jaren tachtig. Benieuwd wat dat zal geven.

De Rode Duivels verliezen de halve finale van Qatar met 12-3

Aan de prestatie van de Rode Duivels kunnen we ons voorlopig maar half verwarmen, al liet een Qatarese sjeik me per postduif weten dat de Belgen het tot in de halve finale mogen schoppen. Daar moeten ze verliezen van Qatar met 12-3. In de finale treffen de uitzonderlijk sterke Qatarezen de buren uit Saoedi-Arabië.

Tot slot: Waregem krijgt volgend jaar een eigen Monopoly-versie. Tot en met 30 november kan iedereen nog stemmen op een sportvereniging, om het laatst beschikbare plekje te bemachtigen. Ik gaf een warme stem aan Somival. “Maar aan iedereen de vrije keuze”, klinkt het in Qatar, Saoedi-Arabië en Rusland.