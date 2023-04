Voor mij ligt een foto uit de zomer van 1968. Ik zie mijn moeder, ikzelf met een zonnekapje aan, die een karretje trekt, een Mechelse herder en een jonge populier naast een omheinde weide. Het is het betonbaantje van de Zuidbroekstraat achter De Rhille in Woumen. Misschien gingen we een kijkje nemen naar de populieren die mijn vader ook daar liet planten, zo rond 1964.

Deze week wordt de gerechtelijke procedure ingeleid bij het Hof van Beroep in Gent tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van de 33 populieren, palend aan de eigendom van Vlaanderen Sport. Ingesteld door Günther Claes, de Robin Hood van de bomen in Diksmuide en omstreken. Docent in boomrecht, boomverzorger en elke dag ernstig werkend onder Europese certificering, met respect voor alle ecosystemen. Het is afgerond de zesde procedure die deze moedige en onbaatzuchtige boomspecialist hierrond voert. Günther heeft goede hoop: er zijn een aantal duidelijke tekenen dat hij bij dit gerechtelijk eindstation gelijk zal halen en dat de 33 populieren blijven staan… en dus ook de meer dan 70 andere op deze grens van Woumen-broek. In het andere geval vreest hij voor een precedent. Elke boom heeft zijn waarde, de 33 vertegenwoordigen samen 226.000 euro!

Ik heb het op deze plaats al anders gesteld, maar ik hoop echt dat hij gelijk krijgt. Met alle respect voor de tegenpartijen, maar ik geloof niet in het eenzijdige verhaal van kappen om roofvogels weg te houden en weidevogels te beschermen.