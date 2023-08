Respect voor pleegzorg

De blik in de ogen van een kind als het zijn of haar kamertje binnenstapt, nadat Celine Timmermans die kamer heeft omgetoverd tot een wereld vol fantasie: daar doet ze het voor.

Celine maakt muurschilderingen, en doet dat deze week ook voor een pleegkind dat er van droomt om tussen de sterren en planeten uit ons zonnestelsel te zweven. Het kamertje-van-haar-dromen maakt een nieuwe verhuis voor het kind iets gemakkelijker, hopen Celine, haar pleegouders en Pleegzorg Vlaanderen verder in deze krant.

En ik met hen. Want het verhaal uit de wereld van de pleegzorg dat ik enkele weken geleden ook al optekende, toen bij een pleeggezin dat zijn ervaringen wilde delen om zo de nijpende zoektocht naar meer pleeggezinnen in de kijker te plaatsen, is blijven nazinderen. Hoe ver is het gekomen als steeds meer kinderen niet langer in hun natuurlijke omgeving kunnen blijven, geen aanspraak kunnen maken op wat vanzelfsprekend hoort te zijn, de zorg en liefde van twee ouders. Eentje mag ook, dat telt al gauw voor twee. Maar vanzelfsprekend is dat dus niet, en daarom zoekt een beschaafde maatschappij naar mensen die die liefde en zorg alsnog kunnen opbrengen. In plaats van, en beter dan niets. Zonder garantie op succes, en dat het pad sowieso niet over rozen gaat, verzekerde de pleegvader me. Dat ze het niet deden om zich goed te voelen of zo, want ook dat is geen garantie, maar om het kind zélf. En daar namen ze de doornen onderweg dus bij. Heel stil werd ik, toch al geen groot lawaai, daarvan.

Laat me daarom toch maar eens toeteren hoe groot mijn respect is. Zeker voor de nuchtere, maar vooral oprecht warme Charlotte en Didier die in Damme een zonder mensen als zij kansloos kind opvangen. Maar ook voor wie een kleiner steentje bijdraagt. Zoals de enthousiaste Celine die haar tijd en talent belangeloos inzet om een jonge meid, die zich nog maar eens aan een nieuwe thuis moet aanpassen, tussen de zon en de sterren te lanceren.

Druppel op een hete plaat? Allicht. Maar wel een mooie druppel.

