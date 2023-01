De nieuwjaarsrecepties voor het grote publiek bij ons en de omliggende gemeenten zitten er intussen weer op. Hopelijk hebben diegenen die ze bewoonden ervan genoten. We zijn 2023 en voor de gemeentebesturen is de laatste rechte lijn ingezet. Veel energie en tijd gaat vanaf nu naar de voorbereiding van de verkiezingen in 2024.

In de feestperiode botste ik op het gezegde ‘Het volstaat niet iemand iets het beste te wensen, maar je moet ook het beste doen’. En daar blijf ik toch wat op mijn honger zitten. Want waarmee gaan de dames en heren van ons bestuur uitpakken dat ze ‘goed deden’ voor de Diksmuidelingen? De nieuwe, grote fusieschool van het katholieke net? Muisstil, complete stilstand. Een doordachte, gedragen ruimtelijke ontwikkeling van de toeristisch erg belangrijke omgeving van IJzertoren-’t Fort? Nu vooral tristesse. Waarom niet met methodes van inspraak meer vooruitgang boeken in deze en andere dossiers als de fietssnelweg N35, de afwerking van de kwartring en de bouw van het nieuw wzc Yserheem? De huidige stand van zaken rond de evenementenhal in de vroegere Boterhalle zal electoraal ook al niet lonend zijn. En in de rand in Keiem ‘het nieuwe voetbalplein in plaats van het oude, dat er weliswaar maar tijdelijk zal komen in afwachting van een definitieve ruimtelijke oplossing, maar je weet hoe het gaat in de politiek en blijft het nieuwe tijdelijke wel voor altijd’?

Zelf krijg ik vaak de indruk dat veel evenementen het gebrek aan reële vooruitgang in echt belangrijke dossiers wat moeten verdoezelen.