De ‘bijzondere medewerkers’ van de lunchbars Lizette & Lucien, die klaarstaan om volgende week een nieuwe start te nemen: het zijn beelden waar je helemaal warm van wordt. Zozeer als ze vijf maanden geleden in zak en as zaten nadat een gasexplosie hun werkplek totaal had vernietigd, zo enthousiast zijn ze nu dat ze er weer aan kunnen beginnen. Het ziet ernaar uit dat ze mooier behuisd zijn dan ooit en ze voelen zich sterk genoeg voor een uitdaging die groter is dan voorheen: meer ‘couverts’ en uitgebreide openingsuren. Zo maken ze een vuist en tonen ze: probeer maar wat je wil, dit onheil krijgt ons niet klein.

Zo bijzonder zijn ze wel, de gasten van Duinhelm, al mag gezegd dat de steun die ze de voorbije maanden uit heel Oostende kregen ook heel bijzonder was. De warmte van Lizette & Lucien maakte dat niemand het project wil zien verdwijnen en dat er dan ook van alle kanten steunacties op poten werden gezet. Als ze volgende week weer opstarten, dan is het met een duw in de rug van heel Oostende. Een mooi verhaal van eigen veerkracht en van solidariteit van een hele gemeenschap. Het belooft druk te worden in de Madridstraat als de lunchbar er volgende week weer opent.

Intussen zijn ook de andere getroffen handelszaken weer geopend: eerst de Knuckle Tattoo Shop, later Drogisterij Vandevelde en vorige week nog juwelier Jero Design. Makkelijk is het niet geweest, maar de vaste wil om er weer aan te beginnen, was overal aanwezig. Een mens blijft niet bij de pakken zitten. En als ook de wegenwerken in de Christinastraat helemaal zijn afgerond, is de nieuwe start compleet.

Het is een oude wijsheid: materiële schade is herstelbaar, lichamelijk leed is nog het moeilijkste, of soms zelfs niet te herstellen. Voor zover we weten, revalideren de slachtoffers goed, maar voor hen is de lijdensweg het zwaarst geweest en nog niet helemaal voorbij. We wensen ook hen van harte veel moed en veerkracht.