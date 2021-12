Prioriteiten

Henk Vanhee blikt terug op de voorbije voetbalweek en kijk vooruit naar de komende thuismatch van (Club Brugge), zijn favoriete ploeg.

Het voetbalwereldje maakte de laatste dagen en weken een barslechte beurt. Eerst was er de bijtende kritiek en de niet aflatende vergelijking tussen de betaalde sociale bijdragen van de gemiddelde poetsvrouw en deze van een topspeler als Simon Mignolet. En nog deze week haalde spijtoptant Veljkovic zowat de hele Belgische voetbalwereld, van opiniemakend journalist over scheidsrechter tot trainer en clubleider, door de vleesmolen. De gewone voetbalfan staat erbij en kijkt ernaar. We voelen ons op een blauwe maandag al eens bedrogen maar halen na een sterke koffie er steevast de kalender bij om te zien wanneer we weer naar het stadion mogen om onze geliefde club te steunen. Het is ook nog maar de vraag hoe dit politiek systeem de hele problematiek niet zelf faciliteert met zijn 1.001 achterpoortjes en zijn open interpretaties van de eigen wetgeving. Het lijkt allemaal dweilen met de kraan open voor de bevoegde diensten om de verloningen en de handel in voetballers wettelijk te regulariseren. Het verfoeilijke zwartgeldcircuit in het voetbal is de spiegel van de economie zoals wij die kennen: waar er veel geld vloeit en waar er veel mensen een graantje willen meepikken, gebeurt er vanalles onder de tafel, de gewone burger zoals u en ik echter hebben de voornoemde diensten véél beter onder controle. Als ik dan commentaren lees dat we als voetbalfan meer betrokkenheid zouden moeten tonen bij die wantoestanden, vind ik dat een nobele doch utopische gedachte. Wij hopen allemaal dat onze eigen club er zonder veel imagoschade doorkomt en leven toe naar de volgende wedstrijd.

Over die volgende wedstrijd gesproken. Na de derde overwinning op rij kijkt de blauw-zwarte familie reikhalzend uit naar het bezoek van RSC Anderlecht. Dit is hoe dan ook nog steeds een hoogdag in het Brugse, niet in het minst omdat wij alle hierboven beschreven wanpraktijken graag projecteren op het zelfverklaarde instituut uit Brussel. De afkeer in de provincie blijft groot ten aanzien van het mauve Anderlecht en alhoewel we de laatste jaren zowel sportief als financieel ontegensprekelijk de betere zijn geworden, wordt het zondag geen eitje. Club toonde de voorbije weken vooral offensief een betere vorm en bevestigde dat woensdagavond in Leuven met een deugddoende overwinning. Het lijkt ook alsof er bij sommige jongens een pak van de schouders is gevallen nu het Europese verhaal (een beetje zoals al gevreesd werd bij de loting in augustus) voor nieuwjaar eindigt. De focus moet opnieuw op de competitie want het verrassende verhaal van Union SG kent blijkbaar geen einde waardoor de druk blijft om geen voeling met de verrassende leider te verliezen. En zonder gulzig te klinken, is ook de beker aantrekkelijk om je palmares aan te sterken. De prioriteiten in de laatste rechte lijn naar de jaarwissel zijn bij deze voor iedereen duidelijk.

Blauw-zwarte groet!

Henk