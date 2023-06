Parelende zoutspetters

Op de gemeenteraad drong oppositiepartij Groen bij het stadsbestuur aan om zwemmen in open water mogelijk te maken in Waregem. De Vlaamse regering heeft namelijk een ontwerpbesluit goedgekeurd waardoor lokale besturen makkelijker zwemplekken kunnen inrichten in de openlucht. Het schepencollege bekijkt het voorstel maar vreest voor de veiligheid, en ziet het liefst permanent een redder aanwezig op de site.

Ook de burgemeester heeft zijn twijfels. “In een vorig leven was ik redder”, grapte hij. “De watertemperatuur kan op enkele meters hard verschillen, ik ben niet echt voorstander van openwaterzwemmen.” Groen-voorzitter Simon Wemel gaat uit van het ‘zwemmen op eigen verantwoordelijkheid’-principe. “In zowat elk ander Europees land is zwemmen in openlucht toegelaten, tenzij expliciet verboden. In België is het omgekeerd.”

Groen stelde als locatie alvast de Visvijvers in Desselgem voor. Volgens mij moet zwemmen er in een van die kommen wel mogelijk zijn, desnoods in een afgebakend deel. De Gavers in Harelbeke heeft ook een aparte zwemzone. Het zou alvast, als de veiligheid en de waterkwaliteit het toelaten, een fantastische trekpleister worden op zomerse zweetdagen zoals vandaag.

Stieren In Optocht en Razernij Tegen De Machine

Waar er sinds dit jaar ook gezweet mag worden is in de Schakelbox. Vroeger parelden de zoutspetters enkel van de artiesten, maar met de nieuwe clubconcerten mag er in het nieuwe deel van het cultuurcentrum gedanst, gesprongen en getranspireerd worden. Dat zal eind oktober alvast het geval zijn tijdens het optreden van Bulls On Parade, de straffe Rage Against the Machine-tributeband.

Trouwens opnieuw een bevestiging dat bands beter klinken in het Engels. Bij Stieren In Optocht of Razernij Tegen De Machine voel ik het toch net iets minder. Ik vraag mij al m’n hele leven af hoe de Engelstaligen daarover denken, maar zij zijn niets anders gewoon natuurlijk. Everybody speaks our language.