Komende zondag vieren we opnieuw massaal Vaderdag. Het belooft mooi weer te worden en dus zullen de vele barbecues weer overuren draaien. Een op en top familiemoment. Ook bij de familie Dubois waar we niet per se elke week samenzitten met het hele gezin, maar als het gebeurt, dan maken we het iedere keer top. Momenten die we hopelijk nog lang mogen koesteren.

Het belooft voor mij een extra bijzondere editie te worden, want sinds een kleine twee maanden ben ik officieel trotse papa. Mijn eerste echte Vaderdag dus. Al moet ik zeggen dat ik sinds enkele jaren officieus ook al papa ben. Met dank aan een pracht van een plusdochter die nu al enkele dagen geheimzinnig doet over het megatof cadeautje dat ze in klas aan het knutselen zijn. Benieuwd of ze nog straffer doet dan de geluksvogel die ze enkele weken geleden voor haar mama in elkaar flanste.

Het leven is inderdaad veranderd, maar zeker niet in slechte zin

Al merk ik wel dat het bij Florence nog net iets anders is. Een eigen kindje is extra speciaal. Het blijft ook opvallend hoezeer de mensen meeleven. Al van voor de geboorte. En dat is fijn. Over de mooie momenten, het gevoel van nieuw leven en de eindeloze liefde die er mee gepaard gaat. Maar ook over hoe het leven zou veranderen en niets nog hetzelfde zou zijn. Soms met een toon alsof een baby krijgen een vloek is. En inderdaad, het leven is veranderd. Maar zeker niet in slechte zin en allesbehalve ingrijpend. Het vergt wat extra planning en de pampers zijn niet altijd even welriekend, maar voor de rest geen negatief woord. Florence doet het erg goed, durft al eens te lachen met mijn gekke dansjes en zorgt er ook voor dat ik toch een minimum aan slaap heb. Dat apprecieer ik ten zeerste. En mijn omgeving met mij. Hout vasthouden dat alles goed blijft gaan. Papa zijn is alleszins met voorsprong mijn favoriete bezigheid geworden. En ik zal er alles aan doen om, samen met haar mama, een voorbeeld te zijn, net zoals mijn ouders dat al 35 jaar zijn voor mij.

Aan alle papa’s alvast een fijne Vaderdag toegewenst! En nu nog snel om kolen voor de barbecue…