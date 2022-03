Over Oekraïne en krokussen

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Ik wil er niet over schrijven, omdat het pijn doet. Maar waarover kun je als columniste anders schrijven dan het gespreksonderwerp dat na corona iedereen bezighoudt? Over de ontluikende krokussen in de Patersdreef in Tielt?

Ik heb het natuurlijk over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Nooit had ik gedacht dat Putin zijn dreiging zou waarmaken om het land binnen te vallen. Toen het er op het nieuws over ging, besteedde ik er dus niet veel aandacht aan. Maar ik had beter moeten weten: Putin is een dictator die geen genade kent en doorgaat tot hij zijn zin krijgt. Hij gaat over lijken, deze keer dramatisch genoeg ook letterlijk, want in Oekraïne zijn al veel onschuldige burgerslachtoffers gevallen. Als ik mensen op de vlucht zie op de televisie, bloedt mijn hart. Hoe hartverscheurend moet het niet zijn om als vrouw met je kinderen je land te verlaten, terwijl je man moet achterblijven om te vechten voor het vaderland?

Soms probeer ik me voor te stellen hoe het zou zijn als dit in ons land zou gebeuren. Ik wil die gedachten wegduwen, maar het lukt me niet. Ik zou moeten vluchten uit Tielt en misschien zou ik mijn ouders wel moeten achterlaten, omdat zij zo’n zware vlucht niet meer zouden aankunnen. Ik zou de gedachte dat zij alleen achterblijven niet kunnen dragen en misschien zou ik gewoon blijven. Ik heb mijn grootmoeder horen vertellen over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en toen waren dat gewoon spannende verhalen. Ze moest niet vluchten, maar ze had wel een jaar een regiment Duitsers onder haar dak. ‘Nooit was ik nog op mijn gemak’, zei ze.

Er is nog niet eens iets gebeurd dicht bij ons – hoewel, zo heel ver is Oekraïne niet – en toch ben ik de voorbije twee weken, sinds de oorlog begon, ook vaak niet op mijn gemak. Het enige wat helpt is werken en fietsen, en straks misschien toch eens gaan kijken naar de krokussen in de Patersdreef.