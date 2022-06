Over ministers en de kunstgraskoning

Zou Hilde Crevits naar Nonkels kijken? En zou ze ook zo kunnen lachen met de stoten van de Persyntjes? Of hebben ministers daar geen tijd voor? En schiet de woordvoerder dan in actie? Komt de kunstgraskoning in de dagelijkse briefing?

‘Willy was weer in vorm gisteren, minister! En die Innocent heeft gelijk een oogje op Anke… Carine gaat er geven!”

Hilde Crevits noemt zichzelf ‘een mensenmens’. En de mensen kijken (héél) graag naar Nonkels, vandaar mijn plotse vragen. Excuus.

Maar soit. Deze mens heeft Nonkels al uitgekeken en negeert nu zijn smartphone voor Borgen. Die serie is niet West-Vlaams, maar Deens. En het is niet om te lachen, maar wel om aan te raden.

Na meer dan tien jaar staat er op Netflix een nieuw seizoen over de avonturen van Brigitte Nyborg. Zij is ondertussen geen premier meer, maar wel nog minister… en in de aflevering die ik gisteren bekeek, wilde haar woordvoerder dat ze meer selfies postte op Instagram.

Zou Hilde Crevits naar Nonkels kijken?

Zou Hilde Crevits die vraag nog krijgen? Ik ben redelijk zeker van niet, maar ik denk dat de serie voor haar wel herkenbaar is. We zien er een vrouw die al jaren rondwaart in de coulissen van de macht. Een politica die weet hoe het spel gespeeld wordt. Die merkt dat er nog weinig tijd overblijft voor een sociaal leven – om over tv kijken nog te zwijgen… Maar we zien vooral een minister die vecht voor haar toekomst.

En dat is precies wat Hilde Crevits ook doet. In haar nieuwe rol probeert ze zichzelf en haar partij een nieuw elan te geven. Als minister van Welzijn startte ze vastberaden, ook na 5.478 dagen klinkt ze nog ambitieus.

In 2024 zal Hilde Crevits 17 jaar op rij minister zijn. Wie doet het haar na? Dé vraag is echter of ze na de volgende verkiezingen nog aan de knoppen zit. In West-Vlaanderen zie ik haar in staat om nóg eens 100.000 stemmen te halen, maar wat doet CD&V buiten onze provincie? Zal oranje nog nodig zijn? Raakt de partij nog in een regering?

En wat als dat laatste niet lukt? Dan hoop ik dat er tegen dan een nieuw seizoen is van Nonkels…

Reageren? bart.casteleyn@kw.be